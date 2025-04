Kubo, ídolo de los niños, Imanol se para con todos

Beñat Barreto San Sebastián Martes, 15 de abril 2025, 13:30 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

Que Take Kubo es uno de los grandes ídolos de la afición no es ninguna novedad. Su calidad en el campo, su atrevimiento, su ... tremenda simpatía y lo suelto que se muestra cuando le ponen un micrófono delante le convierten en referente para los jóvenes y los no tan jóvenes. Pero es que además se distingue por su paciencia y elegancia con los seguidores. El nipón ha sido el más aclamado en el entrenamiento a puerta abierta que la Real Sociedad ha realizado en Zubieta, al que ha acudido medio millar de personas, junto a Imanol Alguacil. El técnico oriotarra se ha parado con todos y en su caso ha superado la hora sobre el terreno de juego atendiendo a los hinchas. En general, todo el equipo se ha dejado querer por los presentes.

🤩 Sin Ikastola y pasando la mañana con Take Kubo



💙 ¿Se puede pedir algo más? pic.twitter.com/KTD2txkqaV — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 15, 2025 El japonés ha sido el primero en salir en el entrenamiento a puerta abierta que la Real ha desarrollado en Zubieta. No se trata de una lesión ni de nada preocupante: es una simple gestión de cargas. Pero, como se ha retirado en solitario, ha sido el primer realista en comenzar a firmar autógrafos a los 'realzales' presentes. El de Kawasaki ha estampado su rúbrica en cuadernos, camisetas, pancartas dedicadas a él y balones durante 40 minutos en el campo José Luis Orbegozo, donde se han congreado en torno a 500 personas. Muchos prefirieron realizarse un selfie con Take. Un recuerdo imborrable. Noticia relacionada Imanol no recupera efectivos y Barrenetxea se une a la enfermería Hasta Zubieta también se ha acercado una aficionada nipona con tres camisetas txuri-urdin con el nombre y el dorsal de Take Kubo. Éste, lógicamente, las ha firmado las tres con gusto. El '14' realista tiene mucho tirón entre la parroquia realista de Gipuzkoa, pero también su país, donde es asimismo un ídolo. Baño de cariño del míster Si hay que guiarse por las reacciones de los aficionados con él, el veredicto es evidente: los 'realzales' desean que siga Imanol Alguacil como entrenador de la Real. Y el oriotarra se hace querer. Ha sido el último en abandonar el terreno de juego. En su caso, no acudió directamente a la grada donde estaba ubicado el grueso de la afición, sino que se fue a la carpa del otro lado para atender absolutamente a todos hasta quedarse solo. Es su forma de proceder habitual. 🫶 ¡Fotos y firmas para tod@s! pic.twitter.com/bHaUUb7OaI — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 15, 2025 Otro ídolo para todos es Mikel Oyarzabal. Todos han querido una foto con el capitán. Ya experto en el rol de padre por su hijo Martin, al '10' le ha tocado charlar con los más jóvenes y sujetar algunos bebés en su camino hacia el vesturio. Es de los que tenía allegados entre los presentes. Otro que no escatima sonrisas y buen rollo es Martin Zubimendi. Como Mikel, es de los que está en el campo, pero de los que podría estar en la grada. Otro futbolista querido es Hamari Traoré. El maliense se esfuerza siempre por ser amable e incluso se ha dirigido a los chavales con algunas palabras en euskera. Remiro, Marrero...todos han dedicado un buen rato tras el entrenamiento a firmar autógrafos y hacerse selfies con la hinchada. no han faltado a la cita el director de fútbol, Roberto Olabe, y su sucesor a partir del 1 de julio, Erik Bretos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión