Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Balda, durante la rueda de prensa de este miércoles en Zubieta RS
Sanse

Jon Balda, otro que ha sufrido una lesión de rodilla en el Sanse

El anoetarra, ya recuperado, ha tenido durante el verano una dolencia que le ha apartado un tiempo del verde

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:15

Jon Balda, lateral izquierdo del Sanse, ha trabajado en silencio para recuperarse de una lesión de rodilla durante el verano. Su colega Iñaki Rupérez, que ... ahora está en dinámica del primer equipo, también está lidiando desde agosto con una dolencia en el menisco que le está apartando de los terrenos de juego. El lateral anoetarra ha desvelado este miércoles en Zubieta lo sucedido, toda vez que con los jugadores del filial no se emiten partes médicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  10. 10 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jon Balda, otro que ha sufrido una lesión de rodilla en el Sanse

Jon Balda, otro que ha sufrido una lesión de rodilla en el Sanse