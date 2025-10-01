Jon Balda, otro que ha sufrido una lesión de rodilla en el Sanse

Jon Balda, lateral izquierdo del Sanse, ha trabajado en silencio para recuperarse de una lesión de rodilla durante el verano. Su colega Iñaki Rupérez, que ... ahora está en dinámica del primer equipo, también está lidiando desde agosto con una dolencia en el menisco que le está apartando de los terrenos de juego. El lateral anoetarra ha desvelado este miércoles en Zubieta lo sucedido, toda vez que con los jugadores del filial no se emiten partes médicos.

«El año pasado acabé de la rodilla molesto y decidimos hacer un tratamiento en la rodilla. He estado en manos del staff del primer equipo y me he recuperado con ellos. La desición fue con ellos y lo cierto es que me he recuperado bien, han visto el tiempo que necesitaba y he recuperado bien», ha apostillado el defensor, que se perdió toda la pretemporada y que regresó al verde en la jornada 2 ante el Almería a finales de agosto.

El filial de la Real no pasa por una buena racha de resultados pese a que las sensaciones de juego digan todo lo contrario. El sábado se miden al Granada para tratar de darle la vuelta a la situación (21.00 horas). «El ambiente no cambia pese a los resultados porque nos ayudamos entre todos. En los momentos malos siempre estamos y los resultados no dicen nada. Animicamente estamos bien porque vemos que el equipo no es superado, que estamos bien, que peleamos y que competimos. Estamos en buen camino en el día a día y no nos afecta el resultado», ha remarcado.

Ahora mismo el filial tiene seis puntos tras siete jornadas, los mismos que Zaragoza y Córdoba y uno más que el Granada, colista y próximo rival. «Cualquier partido es importante. El Granada está cerca, pero esto es largo y no nos preocupa quien es el rival, iremos con ganas a pelear».

Por circunstancias Balda, lateral izquierdo de formación, tuvo que jugar ante el Córdoba de central izquierdo puesto que Kita está en el Mundial sub-20 y Beitia, que está lesionado y que tampoco se sabe qué le pasa. «Ya le dije a Ansotegi que iba a luchar donde me pusiese. El puesto de central no es mi demarcación, pero estoy intentando ayudar al equipo lo máximo posible. Donde me ponga estoy contento».

El anoetarra es uno de esos futbolistas mayores de 23 años que no pueden subir al primer equipo salvo que se les tramite ficha en la Liga, algo que no se puede realizar hasta enero. En una situación idéntica está Mikel Rodríguez, jugador más destacado del segundo equipo. «Intentamos transmitir a los demás que para nosotros es importante este año. Los jóvenes vienen con ganas y esa fuerza que transmiten lo aprovechamos nosotros, aunque no nos metemos presión. Es un año para disfrutar y hacer las cosas bien».