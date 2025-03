«El cambio está siendo grande y requiere un tiempo de adaptación»

Javi López (La Orotava, Tenerife, 2002) ha cambiado este verano el Deportivo Alavés, que lucha por no descender, por una Real que tiene aspiraciones mucho ... mayores. Al lateral le está costando mostrar en estos primeros meses todo el fútbol que sí que enseñó en Gasteiz, aunque reconoce que para desplegar todas sus cualidades necesita tiempo y un periodo de adaptación para coger los automatismos que quiere Imanol. Posee tiempo porque a finales de mes, el día 25, cumplirá 23 años.

– Otra vez una expulsión condiciona un partido que empezó bien. Imanol dijo que hay que aprender para no cometer de nuevo este tipo de errores.

– Coincido, sí. La verdad es que empezamos bien el partido, incluso hicimos gol aunque era fuera de juego por muy poco. Estábamos siendo protagonistas con el balón yendo a presionar arriba, pero muy pronto nos expulsan a Aritz. Mi sensación dentro del campo es que puedo llegar yo, pero al final el árbitro lo valoró así y nos sacan una roja más en otro inicio prometedor. Los árbitros decidieron así, aunque yo creo que puedo llegar a parar a Olmo. Sea o no sea, hay que evitar los errores y sacar los partidos adelante.

– ¿Cree que es demasiado castigo, que se podía haber quedado en amarilla?

– Sí, yo creo que sí. Es que estoy al lado y puedo llegar a Olmo e incluso quitarle el balón. Las decisiones se toman rápido. Es cierto que en el momento en el que tira el desmarque estoy por detrás, pero el balón va botando, no es raso, y está a muchísimos metros de portería. Me daba tiempo fácilmente para llegar.

– Se le vio discutir bastante con el árbitro.

– Sí, según veo la roja le digo que la revise, le digo que estoy al lado. Nos dice que estaba confirmada, que era el último hombre y que no había vuelta atrás. Para mí no es una jugada manifiesta de gol porque tiene que recorrer muchos metros antes de llegar a Remiro. Es complicado en ese instante, pero a veces hay que evaluar la situación, quizás es mejor que te hagan un gol. Es más fácil afrontar el partido con 1-0 en contra en el minuto 17 con once que 0-0 con diez.

– Ya no es algo puntual, ha sucedido en Roma, Sevilla, Barcelona... ¿Qué conclusión sacan?

– Pues que tenemos que hacer autocrítica porque el partido lo empezamos francamente bien contra uno de los equipos más en forma del mundo. Cogimos el balón, les presionamos, pero es que tenemos que evitar esos errores porque los puntos se van y no vuelven. Villamarín, en el Olímpico... Jugar tanto tiempo con uno menos y ante este tipo de equipos es prácticamente imposible.

– Lo que hubiese cambiado el partido si estuviese varios centímetros más atrás en el gol de Sergio, ¿no?

– Pues sí, el contexto hubiese sido totalmente diferente. Si la expulsión marca y condiciona, ponerte 0-1 en el minuto 2 exactamente lo mismo. Hubiese reforzado la buena propuesta que estabamos plasmando. Estábamos bien situados en el campo, no tuvimos suerte ni en esa jugada.

– Lógicamente se armaron atrás, pero no inquietaron a Szczesny.

– Son los mejores jugadores del mundo y es mucho tiempo corriendo tras la pelota. Tienen mucha calidad en el pase, hay que cerrar muchas líneas, las ayudas por fuera ya no llegan y es que encima son buenos regateadores. Con uno menos la defensa del área estuvo bien defendida, y hay que añadir que tuvieron bastante suerte en dos de ellos. En el segundo mete el pie Casadó y en el cuarto lo mismo con Lewandowski. Si tienes uno menos, estás dando todo para aguantar el resultado y encima ellos aparte de la calidad tienen fortuna es imposible.

– Tenía enfrente a Lamine Yamal... ¿Cómo se vio en el aspecto individual a nivel defensivo?

– Es complicado, es uno de los mejores en el uno contra uno y se ve todos los fines de semana. Se necesitan muchas ayudas, pero quitando el primer gol que es donde más daño pudo hacer, luego creo que le intentamos aguantar bien. Son cosas del fútbol.

– ¿Cómo le van estos primeros meses en la Real?

– Aprendiendo de cada partido y entrenamiento. Intento estar al 100% para el míster y cuando me de la oportunidad tengo que demostrarle que estoy preparado. Ahora Aihen y yo estamos alternando bastantes partidos y nuestra labor es crear competencia en el equipo para que Imanol lo tenga difícil.

– Es del año 2002 y tiene toda la carrera por delante. Muchas veces se sentencia jugadores muy pronto. ¿Lo ve así?

– Pero no solo yo, muchos de la plantilla somos muy jóvenes y tenemos toda la carrera por delante. Vengo de hacer buenas temporadas en el Alavés, pero para mí el cambio es grande sobre todo en el estilo de juego, que es muy diferente. Requiere un tiempo de adaptación, coger los automatismos que quiere Imanol porque vengo de un club diferente que también tiene objetivos contrapuestos. De eso se trata, de mejorar, adaptarse lo más rápido posible para poder dar el nivel cuanto antes.

– ¿Se esperaba esta exigencia?

– Sí que esperaba el cambio, pero como digo es todo nuevo para mí. Yo jugaba un partido por semana y durante la semana podías preparar los siguientes, esta temporada no da tiempo a prepararte del todo, para preguntar dudas, se trabaja de diferente manera porque la competición no te lo permite...

– ¿Qué le pide Imanol?

– Es que el estilo del Alavés y el de la Real son totalmente contrarios. Imanol ha instalado en esta Real laterales más bajos para que sean partícipes en la salida de balón y quiere que juguemos hacia delante para poder progresar. También nos da libertad a la hora de doblar, pero es verdad que no asomo tanto en ataque porque nos dice que nos tenemos que centrar en ganar los duelos, en defender y no doblar tanto. Cuando tenemos pérdidas hay que estar atento para correr hacia atrás y que a los laterales no nos coja descubiertos. Tengo que seguir adaptándome, aunque voy por buen camino.

– Hay que levantar la cabeza cuanto antes porque el jueves viene el Manchester United. ¿Cree que pueden subir el nivel?

– Es un partido importantísimo, da igual que ellos estén mal porque son el Manchester United. Va a ser difícil, toca levantarnos, hacer autocrítica, analizar los errores pero sobre todo no cometer los mismos en los siguientes partidos. Hay que ir con todo delante de nuestra gente.