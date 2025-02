Imanol: «Hasta finales de abril o principio de mayo no tomaré una decisión sobre mi renovación»

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, transmite buenas vibraciones de cara al encuentro ante el Midtjylland y la sonrisa con la que ha ... comparecido en la sala de prensa del Reale Arena así lo confirma. «Estamos bien. Los jugadores me transmiten buenas sensaciones y esperamos hacer un buen partido para ganar. No podemos pensar de inicio en el resultado, sino en hacer frente al partido, jugar bien y pensar en ganar. Si no podemos ganar, habrá que tener en cuenta el resultado de ida, pero no es nuestro pensamiento ahora mismo. Allí nos generaron ocasiones desde el principio, tienen un equipo joven y valiente y debemos salir a por todas».

El técnico hará variaciones respecto al último partido como viene siendo habitual y habló de la condición de Aguerd, Jon Martín y Odriozola. «Haré cambios. Tengo claro que jugar cada tres días genera mucho cansancio y seguro que también habrá novedades en este partido. Aguerd está bien porque está habituado a jugar mucho y físicamente es poderoso. Odriozola ha jugado menos esta temporada y me genera más dudas por esa inactividad. Las dudas de Martín vienen por jugar en semejante escenario en un partido tan comprometido siendo tan joven. Físicamente no me ofrece ninguna«.

El oriotarra tendrá que sortear la ausencia por sanción de Zubimendi, indiscutible en el centro del campo. «Desde que estoy aquí nunca he echado de menos a los que no están. Haremos frente con los que tenemos. Puede jugar Beñat, Olasa o Marín. No tenemos muchos lesionados y buscaré acertar con el once y la preparación del partido teniendo en cuenta que va a haber oportunidades para todos«.

No quiere especular con el 1-2

En su cabeza no entra especular con el resultado de la ida. «Para mí no cambia que sea una eliminatoria. Solo pienso en ganar el siguiente partido. Da igual que sea eliminatoria o no. El único objetivo claro es que tenemos que hacer un gran partido para ganar y dar una alegría a los aficionados. Si pensamos en que tenemos un gol de diferencia nos vamos a equivocar. La intención del equipo siempre es la misma: generar más que el rival para hacer gol y ganar los partidos. No pensamos en que es la vuelta ni en que traemos un 1-2».

No le da imnportancia a que la Real siempre haya pasado en Europa cuando ha traído un resultado favorable de la ida fuera, aunque ya quiere superar una eliminatoria europea de no hacerlo desde 1998. «Siempre digo lo mismo en cuanto a las dinámicas. De nada sirve. El contexto diferente. Es historia, es pasado, para lo bueno y para lo malo, aunque está claro que nos gustaría seguir con esa historia de que pasamos la eliminatoria. Sobre lo de llevar tanto tiempo sin ganar una, ojalá sea mañana. Por ganas e ilusión no va a ser. Este grupo se lo merece por lo que viene haciendo en los últimos cinco años. También el club y los aficionados. Ojalá que entre todos seamos capaces de estar mañana con una sonrisa e igual de ilusionados que hoy».

Sobre el Midtjylland espera un equipo muy parecido al de la ida. «No nos sorprendió nada. No solo a balón parado es capaz de hacerte daño, también acumula gente arriba y tiene jugadores verticales y desequilibrantes en el uno contra uno. Vamos a tener que hacer un gran partido y acertar en las áreas para pasar. El Midtjylland es mucho más que balón parado y saques de banda. No especula nada».

Una respuesta en abril...o mayo

Volvió a ser preguntado sobre su renovación y esta vez dio una fecha sobre cuando la comunicará. «Lo tengo muy claro y lo dije la primera vez que hablamos de esto. Por el bien del club, los jugadores y por mí, esta temporada tiene que ser muy al final. El presidente lo entendió y será a finales de abril o principios de mayo cuando comunique mi decisión. Va a depender de lo que sienta entonces. Hasta entonces estoy disfrutando para sacar lo mejor del equipo estando en tres competiciones. Muchos no pensábais hace dos meses que estaríamos donde estamos ahora. A cinco puntos de Europa, en semis de Copa y en Europa League. La renovación la tengo olvidada. Espero que sea la última vez que me preguntéis por esto porque creo que no es lo importante. Lo importante es lo que están haciendo los jugadores. Acordaos cómo fue el comienzo de temporada, las sensaciones de hace dos meses y cómo estamos ahora. Tranquilidad, crecer y mejorar».

Por último, espera que el cabreo del domingo en el Villamarín se transforme mañana en energía positiva. «Fuimos nosotros los que cometimos los primeros errores. Hay que pensar en qué podíamos haber hecho para evitar eso. Nosotros nos enfocamos en mejorar para seguir creciendo. El equipo me gustó once contra once, y estando con diez hasta el descanso. Ojalá que sirva para que mañana salgamos con otro extra para jugar bien al fútbol y ganar».