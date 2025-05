Todos en una foto de familia que será muy distinta en julio

Fue el propio Imanol Alguacil el que se empeñó en realizar una gran foto de familia y el que colocó a todos por delante de ... la portería ubicada delante de la Grada Zabaleta después del encuentro de la Real Sociedad ante el Girona. Quería tener un recuerdo grabado que inmortalizara ese momento inolvidable de su despedida con los jugadores y el staff que le han acompañado en este camino. No faltó nadie en las instantánea. Participaron en el homenaje a ras de césped todos los integrantes de la plantilla, incluso los cuatro jugadores que no disputaron el partido por lesión, y la totalidad de su staff, los que se van como Labaka o el doctor Barrera, y los que se quedan. Todos salieron en una foto de familia que cambiará sustancialmente en el inicio de curso de julio. De la instantánea se caerán unos cuantos, empezando por el entrenador. Y aparecerán otros, los que vuelven y a los que fichen.

Aihen vestido de calle, Becker con su hijo, Aguerd y Óskarsson irrumpieron en el césped para mantear a su entrenador y acompañarle en su vuelta al perímetro del terreno de juego. El central marroquí, ausente por esas molestias en el rotuliano que no debieron molestarle tanto en los dos partidos en la selección, saldrá seguro porque debe retornar al West Ham. Los otros tres tienen contrato, pero no sería de extrañar que el club buscara una solución para Becker, en aras de fichar a otro extremo de mayor aportación.

Las dudas con Brais y Kubo

Se da por sentado, asimismo, que fue el último partido de Martin Zubimendi en Anoeta, aunque el de Ulia prefirió fundirse en la masa de jugadores y no significarse para dejar el protagonismo a Imanol. Hubo un momento en el que la Grada Zabaleta le cantó: '¡Martin, quédate!' y el canterano se limitó a saludar tímidamente. Aunque es un centrocampista muy del gusto de Xabi Alonso, su destino está en el Arsenal.

Por su parte, Brais Méndez pareció despedirse también cuando, al ser sustituido, dio una vuelta sobre sí mismo para agradecer con aplausos el apoyo del púiblico. Su futuro es una incógnita, igual que el de Take Kubo. Quizá el del sábado contra el Real Madrid sea el último partido como txuri-urdin del japonés. Opciones (de la Premier League) no le faltan. Y es seguro que habrá más bajas y quizá otros traspasos de futbolistas que no se esperan.

Por otro lado, en la nuevo foto aparecerán, por lo menos en primera instancia, los futbolistas que vuelven de cesión. A saber, Sadiq, Karrikaburu, Carlos Fernández, Gorrotxategi, Magunazelaia y Urko González de Zárate. El Valencia no tiene ninguna intención de abonar la opción de compra -en torno a nueve millones de euros- del nigeriano, pese a que sus prestaciones desde enero han subido sustancialmente. Y se entiende que el club buscará soluciones a varios de los otros jugadores. Y en el medio, figurará Sergio Francisco, con un segundo entrenador cuya identidad todavía no ha sido desvelada.