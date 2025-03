Sánchez Vera: «Hay jugadoras a las que todavía no he sacado continuidad en el rendimiento»

José Luis Sánchez Vera se cruza con su pasado este domingo en Zubieta. El Levante visita a la Real Sociedad a partir de las 12. ... 00 en un escenario poco habitual. El conjunto granota ocupa la penúltima posición en la tabla y llega a Donostia muy necesitado de puntos para evitar el descenso.

La Real también afronta el partido con necesidad, aunque con una bien diferente a la de su rival. Encadena cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria y llega al choque con dos empates ante el Sevilla y el Levante Badalona que supieron a muy poco. Sánchez Vera es positivo. «Es de las mejores semanas que hemos tenido. Nos ha dado tiempo para incidir en el plan de partido y estamos recuperando jugadoras», ha indicado.

Ha anunciado que «estamos metiendo poco a poco a Apari y está más cerca», mientras que ha destacado que «Amaiur ha completado la semana con el equipo». Además, ha declarado que «seguimos ganando tiempo con Claire».

El técnico de la Real no cree que su equipo sufra ansiedad por volver a ganar. «Estamos tranquilas a nivel de resultados. La situación con el gol es complicada. Llevábamos seis meses de competición marcando en todos los partidos y ahora llevamos tres encuentros sin hacerlo. Me preocuparía más que no estuviéramos generando, aunque sí necesitamos ganar para dar tranquilidad», ha valorado.

Ha reconocido que la pasada jornada acabó «disgustado, no enfadado» tras el empate en Badalona. Fue muy crítico con la actuación de algunas de sus jugadoras, principalmente con Nerea Eizagirre. «Hay veces que cuando uno intenta generar cosas tienes que ir tocando todo. Es el mensaje que tocaba, pero tranquilidad y confianza. Tenemos que seguir buscando referentes y tiene que haber una exigencia y responsabilidad. Hay jugadoras a las que todavía no he conseguido sacar esa continuidad en el rendimiento», ha apuntado al respecto.

Lezeta, titular

Para Sánchez Vera Maren Lezeta fue «la mejor del partido», tanto a nivel táctico como técnico. «Lo difícil no es llegar, sino mantenerse», ha avisado, si bien comunicó que «casi con toda seguridad seguirá en el once ante el Levante».

Sobre el rival, al que conoce muy bien, el preparador blanquiazul lamentó que «llega en una situación delicada», si bien alertó de que «viene de hacer el mejor partido de la temporada en Tenerife». «Ha encontrado la estructura de a lo que quiere jugar con el cambio de entrenador y espero un partido muy igualado», ha opinado. Sánchez Vera confía en «estar más acertadas en el último tercio» y ha augurado un «partido muy bonito por las propuestas de ambos equipos».