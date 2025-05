Sánchez Vera: «No estamos teniendo fortuna, nos merecemos volver a ganar»

El técnico José Luis Sánchez Vera ha dado este mediodía la rueda de prensa previa a la jornada 28 en la que la Real Sociedad ... tendrá que visitar el sábado a las 18.00 horas al Espanyol en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El partido no llega en buen momento para las txuri-urdin, que vienen de perder ante el Valencia, colista de la clasificación, en casa Al finalizar este encuentro, el técnico realista confesó sentirse «avergonzado» algo que ha repetido este viernes ante los medios. «En todo momento he intentado ser transparente tanto con mis jugadoras como conmigo mismo, estábamos avergonzados y enfadados», ha asegurado.

Esta derrota supuso el undécimo partido consecutivo del equipo sin ganar en liga. El técnico madrileño es consciente de esta mala racha, algo que ha achacado a la mala fortuna. Al mismo tiempo ha querido alejar las teorías de que esta crisis deportiva venga derivada de problemas en el vestuario. «En el vestuario no pasa nada, lo volvimos a intentar pero no ganamos. Nos merecemos volver a ganar pero no estamos teniendo fortuna y los resultados no están siendo justos, porque aunque las chicas y el míster estamos intentándolo todo, el balón no quiere entrar», ha confesado. Y es que, una de las razones de esta mala dinámica es la falta de gol del equipo, que únicamente ha anotado dos tantos en los últimos nueve encuentros.

A pesar de todo, Sánchez Vera ha trasladado que el equipo está con ganas de partido y de volver a la senda de la victoria en este tramo final de la temporada. «Según va acercándose la semana van subiendo las ganas del partido, pero es normal tener esa sensación de inseguridad después de llevar tanto tiempo sin lograr una victoria. Aún así nosotras queremos ganar todos los días, y en Barcelona no va a ser diferente», ha apuntado.

Enfrente estará un Espanyol que quiere confirmar su salvación en la categoría. «El Espanyol necesita ganar para salvarse, por lo que se dejarán todo en el campo. Así que, al igual que contra el Valencia, es un partido donde ellas se juegan todo y nosotros tendremos que dar nuestro máximo», añade Sánchez Vera. El técnico prevé un partido similar al de la pasada jornada, en la que la Real «tendrá mucha posesión y el grueso de las ocasiones».

Contento con el filial

Lo único positivo del último partido fue el debut de Aiara Agirrezabala y la titularidad de Julia Arrula, tras la baja a última de hora de Lete, y que volverá a salir de inicio en Barcelona. «Lete tuvo un problema, y aunque vuelve a la convocatoria, el sábado jugará Julia. Apostamos mucho por ella, es muy buena portera y tiene un juego de pies que nos ayuda mucho», ha elogiado Sánchez Vera a la guardameta.

En el caso de Aiara Agirrezabala, ha destacado que «es una jugadora con una madurez competitiva y técnica que no es normal ver en gente de su edad. Es una de las jugadoras que van a dejar huella en el equipo». Y al igual que estos dos casos, son muchas las jugadoras del filial que han formado parte de esta plantilla a lo largo de la temporada, como es el caso de Maren Lezeta, la que según su entrenador «ha sido una de las mejores jugadoras de estos dos últimos meses». Sánchez Vera ha dicho en varias ocasiones que él no es un técnico que «de oportunidades por darlas» pero ha confesado que «estas jugadoras tienen nivel de primer equipo y de poder estar luchando por ser titulares el año que viene».

A esta buena noticia se le suma la vuelta a los entrenamientos de Manuela Vanegas. La colombiana realizó el lunes su primera sesión de campo después de que sufriera una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante un partido contra el Barcelona el 5 de enero. «Es una alegría porque es una jugadora que nos estaba dando mucho», ha comentado el técnico. Sin embargo, no estará disponible para el sábado. Tampoco Lucía Rodríguez, que sigue tocada después de que se llevara un golpe en el partido de hace dos jornadas, ni Guridi, por problemas en su tobillo.