Retos dispares para Real Sociedad y Eibar

Retos dispares a los que se enfrentan mañana la Real y el Eibar en la vuelta de la Liga F después del parón internacional. ... El conjunto txuri-urdin recibe al Sevilla, mientras que el cuadro armero también jugará en casa pero le visitará el líder imparable Barcelona.

José Luis Sánchez Vera quiere cerrar «una semana de contrastes» devolviendo a la Real a la senda del triunfo mañana días después de recibir la pésima noticia de la lesión de Violeta Quiles, que ha sufrido una rotura de cruzado, que se añade a las ya conocidas bajas de larga duración de Vanegas, Valle y Estensoro. El parón también ha dejado la baja de Amaiur, que cayó lesionada con España.

El madrileño va a tener que hacer malabares para completar la convocatoria, toda vez que Intza es baja segura por sanción y Apari y Lavogez son duda. «Seguiremos apostando por nuesta gente de Zubieta, no nos vamos a volver locos», transmitió ayer el técnico.

También se refirió a «la otra cara de la moneda» que ha significado la renovación de Elene Guridi, quien firmó ayer su nuevo contrato hasta 2027. Destacó que «en verano se incorporó a la dinámica del primer equipo y ahora ha conseguido renovar».

El técnico de la Real espera «un partido muy exigente». «Es un equipo que desde la competitividad y el orden defensivo hace partidos lentos, trabados, sin mucha continuidad en el juego», opinó. Además, cree que «el guion del partido será parecido al de la primera vuelta» que se llevaron las andaluzas 3-2. «El peso del partido lo tendrá la Real y ojalá seamos capaces de ponernos por delante en el marcador», afirmó.

No ve una necesidad acuciante de sumar puntos dentro del equipo tras los últimos resultados. «Nosotras estamos en una posición bastante cómoda y la necesidad la tienen otras». Incluso defendió que «en los últimos partidos que hemos perdido me he sentido identificado con el juego». «Somos un equipo que tiene más continuidad en el juego, ya no hay tantos momentos de desconexión. Empezamos a estar más equilibradas», celebró.

Marcar un gol

El técnico del Eibar, Yerai Martín, se ha marcado por su parte el objetivo de marcar un gol ante las blaugranas, algo que su equipo no ha conseguido en las tres veces que se han enfrentado. Las armeras se toman la cita como «un premio al trabajo que nos ha traído hasta lo más alto». «Recibir al mejor equipo del mundo, que tiene en su seno a algunas de las mejores jugadoras, nos lo hemos ganado nosotras y es un lujo», subrayó el preparador azulgranas, que instó a sus jugadoras a «estar concentradas y no perdernos en los 90 minutos».