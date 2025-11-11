La Real Sociedad entra en escena en la Copa de la Reina ante el Deportivo

Amaiur y Nerea celebran el gol de la victoria del curso pasado ante el Deportivo.

La Real Sociedad entra en escena en la Copa de la Reina midiéndose en los octavos de final al Deportivo de la Coruña. El conjunto txuri-urdin visitará la Ciudad Deportiva de Abegondo entre el viernes 19 y domingo 21 de diciembre. La eliminatoria se resolverá a partido único.

El conjunto txuri-urdin estaba exenta de jugar las primeras rondas de la competición debido a que finalizó entre las ocho primeras clasificadas la pasada Liga F. Se da la casualidad de que ambos equipos también fueron emparejados en octavos de final del torneo el curso pasado. La Real se llevó aquel duelo a domicilio gracias a un solitario gol de Emma Ramírez.

El Eibar también ha conocido a su contrincante en Copa. Se medirá al Madrid CFF. Como la Real, si quiere superar la eliminatoria tendrá vencer a domicilio.

