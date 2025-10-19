La Real Sociedad arrasa ante un Eibar sin respuesta

Demasiada Real para un Eibar demasiado débil. Cuando enfrente tienes a una jugadora a la que desde el primer minuto se le nota el hambre ... de gol, ya sabes cuál será la tónica del partido. Y así ha sido: el primer derbi guipuzcoano de la temporada ha tenido un nombre propio, Edna Imade. Es cierto que ambos equipos llegaban al encuentro con dinámicas completamente distintas, pero todo eso queda en un segundo plano cuando se trata de medirse a tu máximo rival. La plantilla de Arturo Ruiz ha cerrado el primer derbi del curso por todo lo alto con un 3-0 que les sirve para seguir creciendo en este arranque liguero.

Ambos equipos han comenzado el partido conscientes de la trascendencia que tiene disputar un partido de tal calibre. Sin un claro dominador, tanto blanquiazules como armeras han tratado de coger las riendas del encuentro a su manera: las de Arturo Ruiz, con algo más de pausa cuando tenían el balón en su poder, y en cambio, las de Iñaki Goikoetxea, más rápidas al contraataque. Poco ha tardado Edna Imade en avisar con un remate de cabeza de que, a pesar de haberse perdido las primeras jornadas debido a molestias en la rodilla derecha, parece que empieza a carburar en su faceta goleadora.

Con una presión alta y efectiva en campo contrario, incomodando así la salida de balón de las azulgranas, el cuadro donostiarra ha comenzado a sentirse cada vez más cómodo. Ante esta situación, el equipo dirigido por Iñaki Goikoetxea no ha tardado en plasmar una defensa de cinco jugadoras, con pocos huecos para el tridente de ataque txuri-urdin. Ha sabido aguantar el conjunto armero las ofensivas constantes de las visitantes durante el transcurso del primer cuarto de hora, ya que cada vez que la delantera nigeriana tocaba el balón, primero disparaba y después preguntaba. Una filosofía que está llevando a la jugadora a presentar su candidatura para ser la pichichi de la Liga F a finales de la temporada.

En el ecuador de la primera mitad, el choque ha vuelto a enfriarse y ambos equipos han tratado de buscar alternativas. Las de Arturo Ruiz, que han jugado con cuatro defensas, han intentado aprovechar la posición adelantada de su portera Julia Arrula para formar una línea de tres, con las laterales muy abiertas, tratando así de profundizar y amenazar al cuadro local. En cambio, las de Goikoetxea, firmes en defensa y con su delantera tanzana como referencia en punta, han sabido meter el miedo en el cuerpo de las blanquiazules tras una muy buena oportunidad con un disparo que ha servido como primer aviso.

Se han notado en el equipo de Zubieta las ausencias de Nerea Eizagirre y Aiara Agirrezabala, dos de las jugadoras más destacadas en lo que va de temporada. Sin ellas, Paula Fernández, como pivote, y Cecilia Marcos, desde el lateral, parecían las encargadas de coger la batuta. Sin embargo, sin demasiado peligro ofensivo por parte de ninguno de los dos conjuntos, ha llegado el momento de poner rumbo a los vestuarios.

Tras la reanudación de la segunda parte, ninguno de los dos técnicos ha introducido cambios. Sobre el césped de Ipurua había una cara muy reconocida por todos los aficionados txuri-urdin: la de Etxezarreta, quien ha sido protagonista en una de las acciones más claras del partido para el conjunto armero. Tras un centro lateral, la jugadora que militó nueve temporadas con la camiseta blanquiazul ha molestado lo suficiente a Ainhoa Moraza como para que esta dejara el balón a bocajarro para Amaia Iribarren. Sin embargo, ha aparecido Julia Arrula con una mano baja providencial para salvar los muebles y mantener el marcador todavía sin estrenar.

A la hora de juego llegaría el jarro de agua fría para el conjunto local. Ya que en su mejor momento, Edna Imade, desde los once metros, saciaría el hambre de gol que tiene cada vez que salta al terreno de juego. La pena máxima ha llegado tras la intervención del VAR, que ha revisado una jugada en la que el balón ha acabado impactando en la mano de Alimata Belem, tras un disparo desde la frontal de Intza Eguiguren. No ha fallado la nigeriana, que continúa firme en su propósito de convertirse en una de las máximas goleadoras de la competición.

No se ha conformado con el primer gol la exjugadora del Granada, que también ha firmado el segundo, esta vez de cabeza, tras un centro de ensueño de Andreia Jacinto, para demostrar que también sabe marcar por alto. La capitana azulgrana Arene Altonga, quizá ha podido hacer algo más, ya que ha dejado a su marca relativamente libre. Con este partido Imade ha vuelto a demostrar que llegó a la Real en el pasado mercado de verano con su función clara: meter goles y llevar al equipo lo más arriba posible.

Lavogez ha puesto la guinda al partido con el tercer gol del encuentro justo antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario. Eso sí, el tanto ha nacido de una jugada iniciada por la excanterana del Eibar, Elene Guridi, que dejó su firma tras salir —al igual que la francesa— desde el banquillo. Con esta victoria la Real Sociedad cambia la dinámica y vuelve a saborear un triunfo, tras una derrota y un empate, y al Eibar le tocará levantar cabeza.