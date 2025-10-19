Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edna Imade pelea por el balón entre dos defensoras del Eibar.

Edna Imade pelea por el balón entre dos defensoras del Eibar. Félix Morquecho

La Real Sociedad arrasa ante un Eibar sin respuesta

Edna Imade desconecta al conjunto armero con un doblete, y Lavogez pone la guinda (0-3) a un partido para el recuerdo de Arturo Ruiz.

Xabier Manzanares

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:26

Demasiada Real para un Eibar demasiado débil. Cuando enfrente tienes a una jugadora a la que desde el primer minuto se le nota el hambre ... de gol, ya sabes cuál será la tónica del partido. Y así ha sido: el primer derbi guipuzcoano de la temporada ha tenido un nombre propio, Edna Imade. Es cierto que ambos equipos llegaban al encuentro con dinámicas completamente distintas, pero todo eso queda en un segundo plano cuando se trata de medirse a tu máximo rival. La plantilla de Arturo Ruiz ha cerrado el primer derbi del curso por todo lo alto con un 3-0 que les sirve para seguir creciendo en este arranque liguero.

