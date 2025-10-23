Erik Bretos y Jokin Aperribay arropan a la plantilla en Zubieta

No están siendo unas semanas sencillas en la Real. El equipo ha dormido colista una jornada mientras que el empate en Vigo no sirvió para ... salir del descenso cuando este viernes arranca ya la jornada 10 de Liga. El tiempo apremia y hacen falta puntos como el comer, por eso estos dos encuentros en casa ante el Sevilla y Athletic son decisivos para tratar de revertir la situación. El primero, este mismo viernes ante un Sevilla que viene de perder en casa ante el Mallorca (1-3).

El equipo ha realizado este jueves la última sesión preparatoria para el partido ante el conjunto hispalense y además del staff y la plantilla Erik Bretos y Jokin Aperribay han querido arropar al grupo siguiendo el entrenamiento desde el césped del Z2. La visita de ambos suele darse de manera regular y no coincide del todo con la complicada situación en la que está el equipo.

Bretos ha sido puntual y a las 11.00 horas ha subido por la cuesta del Z2. Sonriente, ha saludado amablemente a los compañeros de prensa desplazados a Zubieta. El director de fútbol se ha colocado junto a Imanol Ibarrondo, responsable de la Unidad de Emoción y Rendimiento, y juntos han seguido la primera parte de la sesión.

Algo más tarde ha llegado Aperribay, que también se ha colocado sobre una de las bandas del Z2 junto a Erik Bretos. Como suele ser habitual en los días previos a partido la sesión no ha sido tan larga como durante la semana. Las fuertes rachas de viento han hecho acto de presencia en el entrenamiento pero, salvo sorpresa, no ha habido que lamentar problemas físicos, por lo que Sergio tendrá que hacer un descarte al tener 24 futbolistas disponibles del primer equipo.

Los próximos partidos, decisivos

Sergio sigue gozando de la confianza de los máximos responsables del club, pero los resultados son los que son y ningún entrenador del mundo está a salvo cuando los puntos no llegan. La prensa solo ha podido presenciar los primeros quince minutos, pero seguro que Bretos y Aperribay han compartido tiempo con Sergio al término de la sesión como suele ser habitual. Sergio sigue tranquilo pese a que los resultados no terminan de llegar. También son habituales las conversaciones con los capitanes de la plantilla con Oyarzabal como principal cabeza visible de la plantilla.

Los próximos partidos antes del parón ante Sevilla, Negreira, Athletic y Elche serán claves para el devenir del proyecto. Las sensaciones deportivas son mucho mejores que hace semanas, pero el equipo se encuentra decimoctavo y necesita ganar para ahuyentar fantasmas.