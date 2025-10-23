Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bretos ha seguido la sesión de este jueves desde la banda del Z2 de Zubieta. Royo
Real Sociedad

Erik Bretos y Jokin Aperribay arropan a la plantilla en Zubieta

El director de fútbol y el presidente de la Real han seguido el último entrenamiento previo a la visita del Sevilla desde el césped del Z2

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:19

Comenta

No están siendo unas semanas sencillas en la Real. El equipo ha dormido colista una jornada mientras que el empate en Vigo no sirvió para ... salir del descenso cuando este viernes arranca ya la jornada 10 de Liga. El tiempo apremia y hacen falta puntos como el comer, por eso estos dos encuentros en casa ante el Sevilla y Athletic son decisivos para tratar de revertir la situación. El primero, este mismo viernes ante un Sevilla que viene de perder en casa ante el Mallorca (1-3).

