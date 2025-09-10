De compañeros a rivales en los banquillos Sanse 99/00. Sergio Francisco y Xabi Alonso jugaron juntos en el filial hace 26 años, el primero era el goleador del equipo y el segundo el organizador a pesar de que aún era juvenil

Real Sociedad y Real Madrid se verán las caras una vez más el sábado en Donostia en un partido que es uno de los clásicos de la Liga, no en vano será la edición 79 de este enfrentamiento entre blanquiazules y madridistas en suelo guipuzcoano. Sin embargo, para sus entrenadores será un día especial. Para Sergio Francisco por estrenarse ante un rival tan especial por su palmarés deportivo con un estadio txuri-urdin a reventar y para Xabi Alonso por medirse por vez primera como técnico al equipo de su vida. Además, se da la casualidad de que ambos compartieron vestuario hace 26 años en el Sanse en la temporada 99/00, por lo que sus caminos volverán a cruzarse un cuarto de siglo después.

El filial blanquiazul que hoy milita en Segunda División estaba entonces en Tercera, después de haber descendido desde Segunda B dos años antes. Para el club era imprescindible recuperar la categoría cuanto antes para que los potrillos se foguearan en una competición de mayor calidad e intensidad. Salva Iriarte, entrenador del Sanse, contaba en aquella temporada con una plantilla que reunía a dos generaciones que venían de ser campeones de España juvenil, tras ganar en la final a Valencia y Sevilla, respectivamente, más un chavalín de 17 años recién salido del Antiguoko que iniciaba su primera aventura en el mundo profesional y respondía al nombre de Xabi Alonso.

Ampliar Xabi, a la izquierda, y Sergio, junto a Alberto, aparecen en un entrenamiento con Toshack.

Sergio Francisco era dos años mayor y uno de los líderes de aquel Sanse. La temporada anterior había debutado con el primer equipo en un partido de Copa de la mano de Bernd Krauss. Fue en el Calderón el 2 de febrero de 1999, la Real ganó por 0-1 con tanto de Cvitanovic pero necesitaba otro más para superar la eliminatoria. El técnico alemán le dio entrada en el minuto 78 avalado por la racha realizadora que llevaba en el filial. Aquella noche coincidió en el campo con los Fuentes, Rekarte, Pikabea, Aranburu, De Paula o Idiakez, entre otros nombres de aquella época.

Xabi, por su parte, era el más joven de toda la plantilla. Clubes como el Barcelona y el Athletic pretendían su fichaje y la Real le ofreció jugar directamente en el Sanse a pesar de ser juvenil. No solo no acusó ese hándicap sino que fue de los más destacados.

Interés por aprender

Salva Iriarte (Beasain, 1952), que en la Real lo ha sido todo –primero campeón de Liga como jugador, más tarde entrenador y luego director deportivo– se muestra orgulloso de que ambos sean protagonistas en el partido del sábado. «Me alegro mucho por ellos, porque eran dos chavales con mucha ilusión por el fútbol y que estén entrenando a dos equipos tan grandes significa que las cosas les han ido muy bien en estos 26 años».

Se deshace en elogios cuando habla del actual míster txuri-urdin. «Era un chaval fantástico. El jugador que todo entrenador quiere tener. Le recuerdo siempre con los ojos abiertos como platos en las explicaciones que hacía en los entrenamientos. No daba un problema y siempre estaba atento para ayudar al compañero».

SERGIO «Era muy despierto y tenía muchas ganas por aprender. No me extraña que se dedicara a entrenar»

XABI «Por cómo veía y entendía el fútbol era el jugador de los que he entrenado que más claro tenía que iba a triunfar en los banquillos» Salva Iriarte Entrenador

Confiesa que no le extraña que se haya dedicado a entrenar después de colgar las botas. «Me sorprendió más que lo hiciera Imanol, por ejemplo, al que también pude dirigir en el primer equipo. Pero Sergio tenía mucho interés por aprender y era muy despierto. Esa inquietud que tenía entonces podía hacer pensar que en un futuro se dedicase a esto».

En lo futbolístico le recuerda como «un gran delantero. En el Sanse hizo un montón de goles. Era muy bueno atacando los espacios, buscando la espalda de la defensa rival, y luego a su rapidez le añadía una gran definición. Era muy buen finalizador».

Con Xabi tampoco se queda corto en elogios, aunque aclara que le conoce «desde niño. Su padre y yo éramos compañeros de equipo en la Real en la época de las Ligas y después veraneábamos juntos en Málaga con las familias. Recuerdo de verle jugar con 5 años y era increíble las cosas que hacía».

En el Sanse le tuvo esa temporada a sus órdenes y guarda en la memoria un partido en Amorebieta. «Creo que fue su debut. Era un día soleado, llegamos a Urritxe y el campo estaba embarrado. Habían sacado la manguera a pasear. No se podía casi jugar. Y Xabi, con apenas 17 años y siendo el más pequeño de todos, dio un recital con pases de 40 metros inimaginables. Dejó a todos con la boca abierta».

Tampoco la ha sorprendido nada la trayectoria que lleva como técnico. «Se puede decir que es el jugador de los que he entrenado que más claro tenía que se iba a dedicar a esto por cómo veía el fútbol y cómo lo entendía. Está muy preparado en todos los aspectos para triunfar en los banquillos y ahí está lo que ha conseguido en el Bayer Leverkusen y lo que seguro que va a conseguir en el Real Madrid».

Dos apasionados del fútbol

Juan Ugarte es otra voz autorizada para hablar de ambos. Estudió con Xabi en Ekintza y es el representante de Sergio, quien ha confiado su carrera a la agencia You First. «Son dos personas que siempre han tenido mucha pasión por el fútbol», dice de ellos.

Recuerda que en aquella temporada «llevaba en coche a los entrenamientos a Xabi y a su hermano Mikel hasta que éste se sacó el carnet. Es cierto que era el más joven de la plantilla pero al jugar de organizador ejercía el liderazgo desde el campo. Se ganó el respeto por su forma de jugar».

SERGIO «Era un delantero con una zancada poderosa que llegaba solo a portería. Además era goleador»

XABI «A pesar de ser el más joven de la plantilla se ganó el respeto de todos por el liderazgo que ejercía en el campo» Juan Ugarte Jugador

Explica que hasta entonces «nunca se habían visto aquellos golpeos que tenía. Juan Gómez, que era el 'cuatro' del primer equipo, no los tenía. Para los delanteros era una gozada porque nos dejaba muchas veces delante del portero a poco que supieras ganar la espalda a los defensas. Él hacía el resto...».

Con Sergio formó pareja en ataque durante muchos partidos. «Teníamos muy buenos delanteros pero él estaba un punto por encima de todos. Había debutado con la Real en Copa y estaba en dinámica del primer equipo. Destacaría la poderosa zancada que tenía. Si arrancaba desde el centro del campo llegaba solo a portería. Luego era muy goleador. Es una pena que luego tuviera problemas con las lesiones porque era un delantero letal con espacio para correr».

En la temporada siguiente, la 00/01, Sergio jugó cuatro partidos en Primera y Xabi estuvo cedido hasta enero en el Eibar. Cuando Toshack recuperó a éste volvieron a juntarse en Zubieta durante unas semanas hasta que el actual técnico blanquiazul salió hacia el Eibar en ese mercado.

