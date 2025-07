Te lo dejas y aparece

Comenta Compartir

Defiendo con orgullo que no soy de los que pierde objetos. Tengo amigos que han renovado la Mugi diez veces o que han tenido que ... cambiar la cerradura de casa por no saber dónde tienen las llaves. Total, hacía años que no me pasaba dejar algo importante olvidado. La vida del enviado especial multimedia no es fácil. Tienes que hacer de redactor, fotógrafo, grabador de vídeo, eres tu mismo jefe de producción y si estás en un país que no dominas, el imprevisto te puede hacer cambiar los planes. La llegada de Aperribay al último entrenamiento sin previo aviso y sus posteriores declaraciones hicieron que tuviera que trabajar a la carrera. Mandar a web, recogerlo de manera gráfica, activar dos micros...

El tiempo se echa encima y salimos pitando del entrenamiento rumbo al hotel para empezar a mandar todo desde la furgoneta. A saber dónde se quedaría mi estuche con el equipo de grabación. Tocaría pedir perdón en el periódico. La sorpresa fue importante al llegar al estadio del Yokohama cuando Satomi, la responsable de la Prensa para el partido, me devuelve amablemente mi equipo olvidado en la zona en la que me senté para mandar las declaraciones de Aperribay a la web. En Tokio, y en Japón en general, es todo así. O es una pasada y está a años luz de lo que conocemos o es un desastre impensable en el siglo XXI. El país está hecho a medias. De trabajar en las mejores condiciones en el lujo del Peace Stadium, a la nada del Mitsuzawa Stadium, donde no había wifi ni enchufes. ¿Cómo cargamos los ordenadores y mandamos las crónicas? Más de lo mismo en el metro de Tokio en nuestra visita exprés de seis horas. Contando su área metropolitana tiene 38 millones de habitantes. Quedar retenido por cuatro trabajadores que no entienden ni papa por no poder pagar con tarjeta en casi ninguna de las máquinas no fue agradable. Como siempre, al final todo sale bien. La experiencia ha sido una pasada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión