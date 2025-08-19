Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Caleta-Car, en su estreno con la Real en Valencia Alterphotos
Dale Cavese

La Real del cha-cha-cha

Este equipo sigue siendo un melón, pero hay razones para creer: sigue Kubo (de momento) y Caleta-Car y Guedes no son 'fichajes Google'

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 06:16

Disputado el primer partido de la temporada, la Real todavía es un melón, que es una fruta veraniega cuyo dulzor no se puede comprobar hasta ... abrirlo y probarlo. Resulta una incógnita saber, por lo menos de momento, si la escuadra txuri-urdin va a ser capaz de reeditar su mejor versión, la que le coloca en el escalón inmediatamente inferior al de los tres monstruos de LaLiga, eternamente inalcanzables entre otras cosas por el desigual reparto televisivo. No obstante, hay argumentos y razones para abrazar cierto optimismo con el equipo de Sergio Francisco, en adelante Sergio por aquello de no alargar los titulares. La primera prueba de verdad llega el domingo, ya que en Mestalla tuvo lugar un primer partido, fuera de casa, en una cancha compleja y con un calor y una una humedad exagerados.

