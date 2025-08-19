La Real del cha-cha-cha

Disputado el primer partido de la temporada, la Real todavía es un melón, que es una fruta veraniega cuyo dulzor no se puede comprobar hasta ... abrirlo y probarlo. Resulta una incógnita saber, por lo menos de momento, si la escuadra txuri-urdin va a ser capaz de reeditar su mejor versión, la que le coloca en el escalón inmediatamente inferior al de los tres monstruos de LaLiga, eternamente inalcanzables entre otras cosas por el desigual reparto televisivo. No obstante, hay argumentos y razones para abrazar cierto optimismo con el equipo de Sergio Francisco, en adelante Sergio por aquello de no alargar los titulares. La primera prueba de verdad llega el domingo, ya que en Mestalla tuvo lugar un primer partido, fuera de casa, en una cancha compleja y con un calor y una una humedad exagerados.

La Real ha perdido a su jugador de mayor entidad, Zubimendi, pero ha logrado mantener el bloque y sigue contando con efectivos de mucha enjundia, como revela el hecho de que es la quinta plantilla con mayor valor de mercado en Liga, aunque la cifra total haya descendido hasta los 284 millones de euros. Y sigue contando con un crack de LaLiga como Kubo. Sólo queda rezar durante estos 13 días para que no se lo hurten a la Real. En Inglaterra citaban ayer un presunto interés del Tottenham. Virgencita, virgencita.

Y, a diferencia de algunos de sus rivales, el club txuri-urdin tiene cero problemas para cumplir con el límite salarial. Entre otras cosas porque es el que más beneficio ha obtenido con las transacciones veraniegas, por lo menos hasta ahora, con un +64 millones. Y eso tras cambiar, con acierto, la política de contrataciones. Este verano no se han hecho los llamados 'fichajes Google': no hubo que consultar el buscador para conocer a Caleta-Car (pronúnciese Chaleta Char) y Gonçalo Guedes (Gonzzzalo o Gonchalo). Se ha optado por el cha-cha-cha, por futbolistas contrastados, con rendimiento de elite en otras épocas, porque se ha reservado la opción de promocionarse en el primer equipo a los jóvenes de la cantera, como debe ser.

Se espera que estos jugadores eleven sustancialmente el nivel ofrecido por las contrataciones de los últimos años. En la Real es vital que los fichajes marquen diferencias y en Mestalla no fue titular ninguno de los 10 futbolistas firmados los dos últimos veranos. Fue insólita la necesidad de tener que dejar sin dorsal a cinco futbolistas con contrato, de tener que gestionar a seis jugadores transferibles, en algunos casos con fichas astronómicas y larguísimos contratos. Un legado envenenado.

Quedan menos de dos semanas para terminar de apuntalar la plantilla. Aperribay deslizó que lo normal es que no haya más contrataciones, pero cuesta creer que Erik Bretos no cubra la única necesidad expresada por el entrenador:un jugador enérgico para la medular. Por otro lado, también se puede considerar que es una posición con mucha densidad de población en la Real:sin Gorrotxa y sin Zakharyan, no disputaron un solo minuto Sucic y Goti.

Las redes sociales y las opiniones enlatadas de la radio parecen destilar cierto pesimismo en torno a la Real que no reflejan los datos:38.002 socios y más de 5.000 en la lista de espera. Será lo que sea, pero es la nuestra. Y el domingo toca ponerse la txuri-urdin y acudir al templo a celebrar un triunfo. Y quizá la culpa sea del cha-cha-cha.