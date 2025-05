Aguerd y Becker siguen sin asomar

Se van a hacer eternos los 10 días que faltan para que finalice una temporada de la Real Sociedad cuyo epílogo está siendo muy difícil ... de digerir para los aficionados. Ya sin objetivos deportivos, la plantilla ha comenzado a preparar los dos encuentros que restan para abrochar la campaña con más partidos de la historia (57 en total) y uno de los ciclos más felices desde su fundación en 1909. Especialmente emotivo será el encuentro de este domingo (19 horas) ante el Girona en el Reale Arena, que será escenario de una emotiva despedida a Imanol Alguacil.

Mientras tanto, los que no fueron titulares ante el Celta se han ejercitado en Zubieta, con la ya habitual ausencia de Nayef Aguerd y Sheraldo Becker. Si estos dos jugadores, con molestias físicas, no han forzado para los encuentros más decisivos de la temporada liguera, los que servían para determinar las opciones europeas de la Real, no parece que vayan a arriesgar en los dos partidos intrascendentes de este final de curso.

Zakharyan asoma

El que sí se ha vuelto a ejercitar con el resto es Arsen Zakharyan. El ruso, por lo tanto, ha completado dos sesiones con sus compañeros tras una extensa baja de dos meses, que realmente ha sido de toda la temporada, con el espejismo que supuso su aparición con gol ante el Leganés, muy trascendente considerando que en si en lugar de ganar, la Real hubiese perdido ese encuentro, quizá ahora estaría sufriendo por mantener la categoría. Los realistas ansían que llegue pronto el final, pero a Zakharyan le gustaría que durase un poco más LaLiga para poder participar. Quizá no se fuerce su retorno en estas circunstancias.

Las imágenes enviadas por el club de este entrenamiento en el 'Z2' revelan que los que fueron suplentes contra el Celta se ejercitaron con intensidad y ya sin la sensación de desolación y vacío del final del encuentro ante el Celta. Además de los porteros, se han puesto a las órdenes de Imanol jugadores como Odriozola, Aramburu, Jon Martín, Pacheco, Javi López, Turrientes, Olasagasti, Sucic, Barrene, Zakharyan y Mariezkurrena. Los titulares sólo han realizado el primer tramo de la sesión.