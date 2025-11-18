La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que el PNV solicitó varios «nombramientos» a Santos Cerdán durante las ... conversaciones que desembocaron en su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. La investigación reproduce un documento del exsecretario de Organización del PSOE al que ha tenido acceso este periódico y que incluye, en concreto, tres peticiones de la formación jeltzale. Una de ellas era mantener a Javier Cachón en la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, un puesto en el que después daría luz verde a Mina Muga, uno de los negocios de la trama.

En la petición que habrían cursado los jeltzales a través de Cerdán solo se detalla ese nombre, el de Javier Cachón. Las otras dos solicitudes hacen una referencia genérica a «un puesto importante en ADIF» y «un puesto importante en INI o SEPI».

Los autores del informe de la UCO «destacan» como relevante que el PNV fuera quien pidiera mantener a ese funcionario en el puesto que ocupa por aquel entonces. Según se reproduce en el documento, los jeltzales consideraban a Cachón un «muy buen profesional (...) nombrado por Zapatero» para el Ministerio de Medio Ambiente. En concreto, era el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del departamento dirigido entonces por Isabel García Tejerina, del PP.

La UCO aporta también la relación de Cachón con la trama corrupta presuntamente liderada por Santos Cerdán. Según sus investigaciones, Cachón fue el encargado de dar el visto bueno a la actuación en 'Mina Muga', en Navarra, que fue el «primer proyecto conjunto entre Acciona Construcción y Servinabar», la empresa de la que era socio el propio Santos Cerdán, «siendo por tanto el origen de las relaciones entre ambas sociedades». En concreto, Cachón aprobó el proyecto el 3 de mayo de 2019, cuando Pedro Sánchez ya habías ido investido presidente del Gobierno y José Luis Ábalos era el 'todopoderoso' ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE.

'Mina Muga' fue un proyecto para la extracción de potasa cerca de Sangüesa, en la frontera de Navarra con Aragón. De hecho, la Guardia Civil ya la situó en un informe anterior como el origen de la trama. Ahí es donde se establecen los contactos entre Santos Cerdán, Koldo García y Fernando Merino, responsable de Acciona en la zona y que el pasado mes de junio fue despedido por la empresa.

Interés de Koldo y Cerdán

El proyecto, ahora paralizado por la Justicia, fue promovido en 2015 por una filial de una minera australiana, que adjudicó a la UTE de Acciona y Servinabar la elaboración del proyecto por 56,9 millones. Se da la circunstancia de que en ese momento quien gobernaba Navarra era Uxue Barkos, de Geroa Bai, mientras que el PSN estaba en la oposición.

En un informe anterior de la UCO, hay constantes referencias al interés que muestran Koldo y Cerdán por este proyecto y el papel de Antxon Alonso (socio de Cerdán) y Servinabar. Una nota del exchófer de Ábalos es significativa. Fechada el día 29 de mayo de 2017, iba acompañada en el apartado de 'Detalles' de los asuntos a tratar durante la reunión bajo el título de 'Temas con Antxón'. Entre los temas, debe destacarse la anotación: «Si consigo obras cuanto se me paga por conseguir y como se me paga».

Fuentes del PNV han asegurado a este periódico que en estos momentos están analizando el documento elaborado por los investigadores de la UCO y que hasta que no lo hayan estudiado por completo no emitirán valoraciones.