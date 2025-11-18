Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán

El nuevo informe de la Guardia Civil apunta que los jeltzales solicitaron tres nombramientos en las negociaciones de la moción de censura contra Rajoy

Xabier Garmendia y Koldo Domínguez

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:24

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que el PNV solicitó varios «nombramientos» a Santos Cerdán durante las ... conversaciones que desembocaron en su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. La investigación reproduce un documento del exsecretario de Organización del PSOE al que ha tenido acceso este periódico y que incluye, en concreto, tres peticiones de la formación jeltzale. Una de ellas era mantener a Javier Cachón en la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, un puesto en el que después daría luz verde a Mina Muga, uno de los negocios de la trama.

