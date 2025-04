Ubarretxena pide no «distraerse en polémicas estériles» sobre el TAV que «no aportan soluciones»

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha tratado de rebajar la tensión política en torno a la conexión del TAV con Navarra. El « ... tirón de orejas» de Andueza al lehendakari Pradales por defender los informes de 2018 favorables a la vía de Ezkio-Itsaso en una entrevista publicada este fin de semana en este periódico, ha dado pie en las últimas 24 horas a un curce de reproches entre PNV y PSE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ubarretxena, preguntada por esta cuestión ha pedido «no distraerse en polémicas estériles que no aportan soluciones y que no solucionan problemas» y ha insistido en que lo que urge son «los informes técnicos del Ministerio. Y urgen que lleguen cuanto antes».

La portavoz del Ejecutivo ha defendido que «el estilo y el proceder de este Gobierno es el del respeto institucional, respeto a los agentes políticos, económicos, sociales, culturales, respeto y diálogo permanente, sobre todo frente al momento que así lo exige». En este sentido, ha hecho referencia a la ronda de contactos celebrada este pasado lunes en Lehendakaritza para analizar la situación económica generada por la guerra arancelaria. «Esa es la foto que se vio ayer con el lehendakari y todos los partidos políticos que arrimaron el hombro en este contexto geopolítico dificultoso, como no puede ser de otra manera», ha defendido.

Por ello, ha reiterado que el Gobierno Vasco no va a «distraerse en polémicas estériles que no aportan soluciones y que no solucionan problemas». «El Gobierno está trabajando desde ese diálogo permanente y desde la unidad, en prepararse ante la guerra arancelaria que viene y ante el momento que exige altura de miras», ha añadido.