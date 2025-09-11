Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo. DPA

La Justicia europea defiende que una etarra condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España

El TJUE sentencia que la dirigente de ETA, que ha cumplido veinte años de prisión en el país galo por un ataque a un cuartel de la Policía en Oviedo en 1997, no puede ser condenada de nuevo en España por estos mismos hechos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:41

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirma que una persona no puede ser enjuiciada por un acto de terrorismo por el que ... ya haya sido condenada en otro Estado miembro. En su decisión, este jueves, el alto tribunal apunta que este principio se aplica incluso cuando el delito en cuestión reciba «una calificación diferente» en los países del bloque. Resuelve así un caso que afecta a una dirigente de la organización terrorista ETA, con un proceso penal abierto en la Audiencia Nacional por un atentado perpetrado contra el acuartelamiento de la Policía en Oviedo en 1997.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  5. 5 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  8. 8 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  9. 9 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  10. 10 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Justicia europea defiende que una etarra condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España

La Justicia europea defiende que una etarra condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España