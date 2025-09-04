El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos
El juez también exige al partido que detalle las donaciones que Santos hizo para que la UCO pueda acabar los informes patrimoniales de los dos exdirigentes socialistas
Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:27
El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha pedido información al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de Navarra ... y al Ayuntamiento de Milagro (Navarra) para completar los informes económico-financieros de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
Entre otras cuestiones, y a petición de los investigadores de los Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que son los que están ultimando esos informes, el magistrado Puente reclama al PSOE tanto que aclare pagos desconocidos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos como las donaciones que Santos hizo a la formación.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
