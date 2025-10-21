Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Sánchez estrecha la mano de Mertxe Aizpurua durante la visita que hizo la portavoz de EH Bildu a La Moncloa. EP

Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas

La futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela obligará a compañías de más de 250 trabajadores a recibir reclamaciones en la lengua vasca

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 21:38

EH Bildu se cuelga una nueva medalla en Madrid por «blindar el euskera». La coalición abertzale ha celebrado este martes haber aprobado con el Gobierno ... central dos enmiendas que permitirán garantizar la atención en euskera en las empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general en Euskadi. Este movimiento se enmarca en la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que se encuentra en fase parlamentaria y que también incluye los mismos requisitos para el catalán, acordados hace un mes con Junts. Las modificaciones pactadas por EH Bildu, PSOE y Sumar permitirán a los clientes presentar quejas y reclamaciones en las lenguas oficiales de cada territorio –es decir, en euskera en Euskadi, en catalán en Cataluña y en gallego en Galicia–.

