San Sebastián rinde tributo a las víctimas del franquismo

San Sebastián se ha sumado este sábado a la conmemoración del Día de la Memoria Histórica. El alcalde de Donostia, el jeltzale Eneko Goia, y ... representantes de todos los partidos de la corporación municipal han llevado a cabo esta mañana una ofrenda floral en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo en la escultura Dual, en la calle Ijentea.

Con este gesto el Ayuntamiento donostiarra ha querido reafirmar su compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento a quienes sufrieron la violencia, la represión y el exilio durante el golpe militar de 1936 y los años de dictadura. La ofrenda floral ha sido el acto central del programa conmemorativo de este año, celebrado en un ambiente solemne y de respeto.

El tributo, convocado por el Consejo Municipal de Memoria Histórica, ha contado también con la participación de la delegada del Gobierno central, Marisol Garmendia; la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el director general de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Jon Gambra, así como otras autoridades municipales, asociaciones memorialistas, representantes institucionales y ciudadanía. También han tomado parte los músicos de la Joven Orquesta de Euskal Herria. (EGO).