San Sebastián rinde tributo a las víctimas del franquismo
El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Goia, ha realizado una ofrenda floral ante la escultura Dual, con motivo del Día de la Memoria Histórica
San Sebastián
Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:30
San Sebastián se ha sumado este sábado a la conmemoración del Día de la Memoria Histórica. El alcalde de Donostia, el jeltzale Eneko Goia, y ... representantes de todos los partidos de la corporación municipal han llevado a cabo esta mañana una ofrenda floral en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo en la escultura Dual, en la calle Ijentea.
Con este gesto el Ayuntamiento donostiarra ha querido reafirmar su compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento a quienes sufrieron la violencia, la represión y el exilio durante el golpe militar de 1936 y los años de dictadura. La ofrenda floral ha sido el acto central del programa conmemorativo de este año, celebrado en un ambiente solemne y de respeto.
El tributo, convocado por el Consejo Municipal de Memoria Histórica, ha contado también con la participación de la delegada del Gobierno central, Marisol Garmendia; la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el director general de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Jon Gambra, así como otras autoridades municipales, asociaciones memorialistas, representantes institucionales y ciudadanía. También han tomado parte los músicos de la Joven Orquesta de Euskal Herria. (EGO).
