Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La corporación donostiarra y otras autoridades, en la ofrenda floral por el Día de la Memoria Histórica.

San Sebastián rinde tributo a las víctimas del franquismo

El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Goia, ha realizado una ofrenda floral ante la escultura Dual, con motivo del Día de la Memoria Histórica

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:30

San Sebastián se ha sumado este sábado a la conmemoración del Día de la Memoria Histórica. El alcalde de Donostia, el jeltzale Eneko Goia, y ... representantes de todos los partidos de la corporación municipal han llevado a cabo esta mañana una ofrenda floral en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo en la escultura Dual, en la calle Ijentea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  4. 4

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  5. 5 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  6. 6

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  7. 7

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  8. 8

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre
  9. 9 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  10. 10 El espectáculo natural a un paso de Gipuzkoa: una cascada de 222 metros ideal para hacer senderismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Sebastián rinde tributo a las víctimas del franquismo

San Sebastián rinde tributo a las víctimas del franquismo