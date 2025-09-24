PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso

La comparecencia de Elma Saiz en el Congreso para explicar a petición propia la política de inmigración del Gobierno desembocó en un nuevo rifirrare ... entre la izquierda, PP y Vox a cuenta del que, según el CIS, es el segundo problema para los españoles, tan solo por detrás del acceso a la vivienda.

Desde la tribuna de la Cámara baja se expusieron tres modelos diferenciados. El primero el de la coalición y sus socios parlamentarios que aboga por un respeto escrupuloso de los derechos humanos y defiende el impacto trascendental de los inmigrantes en la sostenibilidad del estado del bienestar. En el lado opuesto se situó Vox, participe de las deportaciones en masa, incluidos menores no acompañados sobre los que el diputado Alberto Rodríguez Almeida dijo que llaman todos los días a sus padres porque les echan de menos. El PP, por su parte, continuó con su estrategia de nadar entre dos aguas ante un tema especialmente sensible para su electorado más conservador y que le está suponiendo una sangría de votos en favor de los de Santiago Abascal.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuperó datos que según ella desmontan las desinformaciones y bulos de la derecha. Así señaló que solo un 6% de los inmigrantes que llegan a España lo hacen de forma irregular o que el trabajo de estas personas supone un 10% de los ingresos de la Seguridad Social por tan solo un 1% de gasto. «Si hiciéramos caso a la derecha y la extrema derecha, en los próximos 25 años nuestra pirámide de población perdería hasta 4 millones de personas en edad de trabajar», remató Saiz.

Los argumentos no convencieron al PP, que en las últimas semanas ha radicalizado sus posiciones y la semana pasada votó una iniciativa de Vox para poner coto a la concesión de permisos de residencia temporales a través del arraigo. Los populares censuraron el traslado de menores a la península como si fueran «paquetería» y criticaron que la política del Gobierno no está basada en la humanidad sino en el descontrol.

Más lejos llegó Vox que instó a aprobar medidas para favorecer la natalidad. «Lo que hay es un reemplazo, una sustitución social, cultural y de civilización» de los españoles por población de otros países, sostuvo.