PSN, Geroa Bai y Bildu suman sus votos para evitar que Chivite y Barkos comparezcan en la comisión

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra, que analizará la legalidad de las adjudicaciones en la obra pública en la Comunidad Foral relacionadas ... con el 'caso Cerdán', no citará a declarar a ninguna de las presidentas de las últimas tres legislaturas: la actual mandataria María Chivite y sus predecesoras Uxue Barkos y Yolanda Barcina. PSN –el partido de la actual presidenta–, Geroa Bai –su principal socio de Gobierno y Bildu –aliado parlamentario– sumaron ayer sus votos para evitar que tanto Chivite como Barkos tengan que comparecer.

Los once integrantes del foro alumbraron la lista de comparecientes y otros detalles del formato en una primera jornada en la que realizaron 179 votaciones, de las cuales salieron adelante 99. El criterio de EH Bildu, cuya parlamentaria Irati Jiménez preside la comisión, resultó determinante para librar a la mandataria socialista. El portavoz de la coalición abertzale, Adolfo Arraiz, alegó que «pedir comparecencias por pedir no es lo más correcto», aunque dejó la puerta abierta a citarla más adelante «si es necesario». Al otro lado, la oposición habló de «escándalo» y de «vaciamiento» de la investigación. Javier Esparza (UPN) apuntó a la existencia de un supuesto «pacto de no agresión entre los socios del Gobierno para no hacerse daño entre ellos» e Irene Royo (PP) redujo la comisión a un «paripé».

En lo que respecta a las primeras comparecencias, serán el 14 de octubre. Así se recoge en el plan de trabajo aprobado en la segunda sesión de la comisión de investigación, aprobada el pasado 3 de julio, para analizar las adjudicaciones de las últimas cuatro legislaturas, desde 2011.

Dos sesiones a la semana

La presidenta de la comisión detalló que se celebrarán dos sesiones a la semana, los martes y miércoles. También señaló que el plazo que se dará a las instituciones para que remitan la contestación a las solicitudes de información. Será hasta el 15 de septiembre cuando Comptos, Gobierno de Navarra, Seguridad Social, Senado, Congreso... puedan remitir documentación.

La comisión acordó citar a unas 40 personas. Entre ellas, Santos Cerdán, Antxon Alonso y Koldo Garcia. En cambio, se rechazó la presencia de José Luis Ábalos. Entre las personas que se citarán también figura el consejero actual de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y su antecesor, Bernardo Ciriza. También se citará a miembros de la mesa de contratación de Belate, como Jesús Polo y Eva Miércoles. También se convocará a Javier Esparza (exconsejero de UPN Desarrollo Rural) , a la exconsejera de UPN Lourdes Goicoechea. Igualmente, se ha acordado citar a José Manuel Entrecanales ( CEO de Acciona),y a su delegado en Navarra, Fernando Agustín.

Los requerimientos se deben formular mediante una citación fehaciente de la Presidencia del Parlamento con una antelación mínima de quince días. En caso de incomparecencia, deberá reiterarse la citación para que acuda al cabo de tres días o al cabo de un día si se había acordado su urgencia. El requerido podrá comparecer acompañado de la persona que designe en calidad de asistente. Además, con anterioridad a la declaración, la Cámara autonómica advertirá a todos los participantes de que, según establece el Código Penal, faltar a la verdad en una comisión de investigación puede ser castigado con una pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.