Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Eneko Andueza, en un acto del PSE-EE en Donostia. Javier Etxezarreta / EFE

El PSE recupera la Fiesta de la Rosa

Tras seis años sin celebrarse, los socialistas recuperarán este tradicional acto el 27 de septiembre en Durango y se espera que pueda acudir el presidente Sánchez

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:07

Seis años después, el PSE-EE recuperará este comienzo de otoño su tradicional Fiesta de la Rosa-Arrosaren Festa que fue interrumpida por la pandemia ... y las diversas citas electorales. La cita con la militancia socialista será el próximo 27 de septiembre en Landako Gunea de Durango y se espera que pueda acudir el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un momento político de gran complejidad para el partido con el 'escándalo Cerdán' abierto en canal y con todas las incógnitas sobre si puede ir a mayores en función de la investigación en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  6. 6

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  7. 7

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  8. 8

    Donostia, Urola Kosta y Bidasoa concentran el 75% de los guipuzcoanos con más patrimonio
  9. 9 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE recupera la Fiesta de la Rosa

El PSE recupera la Fiesta de la Rosa