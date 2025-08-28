El PSE recupera la Fiesta de la Rosa

Seis años después, el PSE-EE recuperará este comienzo de otoño su tradicional Fiesta de la Rosa-Arrosaren Festa que fue interrumpida por la pandemia ... y las diversas citas electorales. La cita con la militancia socialista será el próximo 27 de septiembre en Landako Gunea de Durango y se espera que pueda acudir el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un momento político de gran complejidad para el partido con el 'escándalo Cerdán' abierto en canal y con todas las incógnitas sobre si puede ir a mayores en función de la investigación en marcha.

Será un día de estreno para el líder del PSE, Eneko Andueza, ya que se dirigirá por primera vez a la militancia en ese evento como máximo dirigente del partido en Euskadi. La cita reunirá en el recinto ferial durangarra a varios los principales cargos del partido en Euskadi, así como numerosos militantes y simpatizantes socialistas, que escucharán los discursos de sus líderes que serán los encargados de dar el pistoletazo de inicio del curso político que mira ya, aunque nadie lo confiese, a las comicios municipales y forales de la primavera de 2027. El objetivo que se marca el PSE-EE es avanzar en el liderazgo institucional de Euskadi.

La última ocasión en la que se celebró la Fiesta de la Rosa fue en 2018 también en Durango y con la europarlamentaria vasca Idoia Mendia como secretaria general. En aquella ocasión, Pedro Sánchez no pudo participar en el evento, ya que ese mismo día tomaba posesión de su cargo como presidente del Gobierno. De hecho, los alrededor de 3.000 socialistas congregados siguieron en directo, a través de una pantalla de grandes dimensiones instalada en Landako Gunea, el acto en el que el líder del PSOE prometió el cargo ante el rey Felipe VI.

En aquella ocasión, hacía siete años que el día grande del PSE no tenía lugar con un socialista al frente de la Presidencia del Gobierno. Los asistentes se repartieron sonrisas, hubo abrazos de concordia entre las diferentes familias del partido y llamadas a liderar un nuevo tiempo.

También fue la primera Fiesta de la Rosa tras la disolución de ETA. «Su desaparición no puede ser otra cosa que una buena noticia», decían entonces concejales socialistas que recordaban «a quienes se tuvieron que marchar por amenazas directas, a los numerosos cargos que se vieron de un día para otro con escolta o comprando una casa fuera de Euskadi por seguridad».

Al día siguiente, el PNV

La cita socialista coincidirá en el calendario, al día siguiente, el domingo 28 de septiembre, con la tradicional fiesta jeltzale, el Alderdi Eguna. En este caso, será igualmente el estreno para el presidente del PNV, Aitor Esteban, como orador principal en el escenario de las campas alavesas de Foronda ante la multitud jeltzale que acostumbra a compartir esa jornada.