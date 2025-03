El PSE pide a Podemos que «reconsidere el portazo» que ha dado al preacuerdo alcanzado para sacar adelante la reforma fiscal

El PSE ha pedido a Elkarrekin Podemos que «reconsidere su portazo» al preacuerdo que habían sellado con jeltzales y socialistas para sacar adelante la reforma ... fiscal y que finalmente se frustró tras las divisiones internas que existen en la formación morada. Además, han instado a los morados «a que nos digan cuáles son las variaciones que hay que incorporar para intentar conseguir un acuerdo». Esa ha sido la petición del secretario general del PSE, Eneko Andueza, que junto a una delegación de su partido se ha reunido este miércoles con los miembros de Elkarrekin Podemos.

Por parte del PSE y del PNV, ha afirmado Andueza en declaraciones posteriores a la reunión, «hay disposición absoluta a seguir negociando, a seguir dialogando para hacer posible una reforma fiscal que creo que tiene un tronco común que es muy sólido, que es al acuerdo al que hemos llegado entre socialistas y jeltzales». Y ha asegurado que ese proyecto se «había mejorado sustancialmente con las propuestas que habían hecho desde Elkarrekin Podemos». «Apelo a todas las fuerzas políticas de Euskadi a que contribuyan a que esa reforma fiscal salga adelante porque entendemos que es muy beneficiosa para una inmensa mayoría de la sociedad vasca», ha explicado.

Mañana se reunirán las tres diputadas de hacienda de los tres Gobiernos forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, y Andueza ha deseado que «la máxima representación de las diputaciones forales evidentemente se siga haciendo un ofrecimiento a llegar a un acuerdo con las bases del preacuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos». «Es una buena propuesta desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista también del desarrollo de políticas progresistas que permitan apuntalar nuestros servicios públicos», ha desarrollado el socialista.

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha comentado tras la reunión que «desde el principio venimos diciendo que lo que nos presentaron no nos parecía suficiente, no nos hemos levantado nunca de la mesa y, en estos momentos, replantearemos nuestra postura en el hipotético caso de que haya una modificación estructural medianamente significativa que vaya a beneficiar a la gente de Euskadi». Y han incidido en que esperan una «contrapropuesta».

Respecto a las críticas de los socialistas, que les pedían valentía, Vaquero ha recalcado que son «un equipo serio y valiente. Hemos negociado estas propuestas, no nos parecen suficientes, y si lo que hacen es trasladar estas propuestas que habíamos logrado al resto de fuerzas políticas y entienden que para ellos es suficiente, pues que negocien y pacten con ellos».

La oposición

Respecto a la posición de EH Bildu, Andueza ha asegurado que «como persona de convicciones de izquierdas y progresistas, se me haría muy duro el rechazo de la coalición abertzale».Ahora bien, ha matizado que «si ellos prefieren su tacticismo y su política partidista es muy respetable, pero me parece que tendrían que explicar muy bien a la ciudadanía vasca el portazo a la reforma fiscal y el no a unas propuestas que me parece que tienen un marcado carácter de izquierdas».

El PP, que ya ha anunciado este miércoles que no aceptará la oferta trasladada ayer por el PNV a todos los partidos de la oposición, ha tomado una posición que el líder socialista ya esperaba: «Ya le habíamos dicho que el modelo que quería implantar en Euskadi no era el que desde luego compartía el Partido Socialista».