El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE
Los populares exigen a Ferraz pruebas materiales de que no existe una caja B en el partido
A. Azpiroz
Madrid
Domingo, 5 de octubre 2025, 16:16
El PP ya da por probado que existen sobresueldos en negro para los altos dirigentes del PSOE, una acusación que durante años ha sobrevolado sobre ... el propio partido que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.
Los populares fundamentan su denuncia en el informe de la UCO que señala pagos por un valor total de 95.000 euros que Ferraz habría desembolado al exministro José Luis Ábalos, investigado en una supuesta trama de corrupción para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Y este dinero, añaden, saldría de una caja B dentro del partido nutrida con fondos en negro.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, fue contundente. «Vemos billetes de 500 euros, de 100 euros, de 50 euros, a los que ellos, con mucha sorna y desde luego con mucha cutrez, llamaban lechugas o llamaban chistorras», señaló antes de incidir en que se desconoce de de donde provenía ese dinero que supuestamente se repartía la trama y cómo llegaba a Ferraz.
La respuesta del Gobierno llegó por parte del ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska recordó el pasado del PP. «Si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas», dijo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión