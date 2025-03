El PP cree que el «viraje a la izquierda» del PNV le permitirá crecer en Euskadi

El Partido Popular del País Vasco cargó este lunes las tintas contra el PNV al señalar que tiene «un pacto de largo alcance» con Pedro ... Sánchez que le proporciona cobertura para mantener la convulsa legislatura actual y que le lleva a «tapar la corrupción» y a dar «un viraje a la izquierda» en la política económica. Para los populares vascos, esta apuesta de la dirección jeltzale por dar oxígeno «al sanchismo» en el actual momento de debilidad les va a permitir crecer en el País Vasco y abrirse a nuevos sectores del electorado moderado vasco que no comparten el «seguidismo» al Gobierno central y buscan un cambio de rumbo.

Javier de Andrés, presidente del partido en Euskadi, realizó este diagnóstico crítico de situación antes de asistir a la junta provincial del PP de Gipuzkoa, presidido por Muriel Larrea en San Sebastián. Lo hizo junto con la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, presente también en la cita, horas después de que ambos participasen en la Junta Directiva Nacional en Madrid presidida por Alberto Núñez Feijóo.

Uno de los objetivos del encuentro en la capital guipuzcoana –que ha estado acompañado de reuniones similares en Vitoria y en Bilbao con las respectivas direcciones provinciales– pasa por diseñar una estrategia para activar al partido en el País Vasco y mejorar la representación en Gipuzkoa con un escaño al Congreso.

De Andrés señaló antes de la junta que «se ve con mucha claridad» que el actual PNV ha alcanzado «un compromiso de largo alcance con el PSOE, tiene una vinculación muy estrecha que le hace tolerar cuestiones éticas que serían inaceptables para cualquuier partido con un mínimo decoro y está dejando pasar todos los hechos de la corrupción del entorno más próximo al presidente del Gobierno».

En su opinión, esta deriva política de los jeltzales deja al descubierto una realidad social y política y permitirá al PP de Euskadi presentarse como una opción atractiva y más abierta «para toda esa gente que quiere una alternativa». De Andrés cree que el PP puede ampliar su espacio porque existe un sector de la ciudadanía que «cree que hay unas formas de hacer política distintas a la intromisión» y a las políticas que lidera Sánchez con el apoyo de los partidos nacionalistas «que están tolerando todas sus decisiones» y con una política económica «empobrecedora» y negadora de la iniciativa.

«La ideología es el poder«

De Andrés denunció, en particular, que el PNV se ha situado en una posición «muy de izquierdas» en relación al gasto público» una dinámica que, a su juicio, frena oportunidades «en relación con la política industrial y la capacidad de iniciativa para crear riqueza». A su juicio «no hay peor política económica en Euskadi que la que defiende Sánchez».

En ese sentido, el presidente del PP vasco no cree que el relevo de Andoni Ortuzar por Aitor Esteban suponga un cambio en esa inercia. «En esa disputa no se ha oído en ningún momento ninguna diferencia ideológica, es una cuestión de nombres, pero no se ha oído ninguna diferencia ni sobre la política industrial, ni sobre la relación con el PP ni con su relación con el resto de España. Es una cuestión de poder, que es la ideología que tiene».

Para el PP de Euskadi, Esteban «va a seguir siendo la misma política, Esteban fue el que se posicionó contra Mariano Rajoy una semana después de acordar los Presupuestos Generales del Estado. El PNV va a hacer lo que quiera que el Partido Socialista y siempre que sus votos sean necesarios».

Fúnez insistió también en que «el principal problema que tiene España es el sanchismo» y recordó que la aprobación de los Presupuestos «es una obligación constitucional. Si no nos los presenta, revela la grave debilidad en la que se encuentra».

La dirigente del PP consideró, además, que «la corrupción del sanchismo no tiene comparación en ningún país del mundo», y citó como ejemplos de la misma «a que su esposa esté imputada, su hermano imputado y su número dos, José Luis Ábalos, esté investigado por el Tribunal Supremo». El PP cree que, llegado el momento, Sánchez tendrá que elegir «entre sus socios europeos o sus socios de investidura».