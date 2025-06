PNV y PSE polarizarán con Bildu en Gipuzkoa sobre el modelo de sociedad para frenar su estrategia

El PNV y el PSE llegan al ecuador de la legislatura en Gipuzkoa con una apuesta por polarizar claramente con EH Bildu frente a su ... estrategia de centrarse en las clases medias para afianzar su hegemonía en este territorio histórico. Este es el objetivo que diseña la izquierda independentista para iniciar el cambio de ciclo político en Euskadi y que pasaría por repetir su victoria en las Juntas Generales, en especial a través de un vuelco electoral en San Sebastián en primavera de 2027.

Las dos formaciones que gobiernan en coalición la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián prefieren centrarse en su trabajo cotidiano y no responder a los imputs o a la agenda que marque EH Bildu para mantener la iniciativa. Pero el trasfondo revela una rivalidad sin precedentes que ya no refleja el histórico antagonismo entre nacionalistas y no nacionalistas o entre posibilismo institucional y rupturismo, sino que sitúa el debate de la gestión y sobre el modelo de sociedad en el centro de gravedad. Más allá de este perfil se sitúa, también, el papel desempeñado por las diferentes fuerzas políticas en los últimos 45 años. No se explicita pero en el PNV y el PSE pesa la necesidad de que la discusión tenga en cuenta una crítica sobre lo que ha aportado la izquierda abertzale tradicional a la construcción del progreso y del bienestar de la sociedad vasca. En definitiva la apuesta por mirar al futuro no puede desligarse del pasado.

PNV y PSE esgrimen que Bildu sigue atrapada en el mundo de las consignas y que no ha madurado una estrategia institucional

Jeltzales y socialistas prefieren no replicar directamente a EH Bildu pero tienen hace tiempo asumido que la izquierda independentista no se ha desprendido del todo de determinadas dinámicas del pasado, que sigue atrapada en el mundo de la contestación y de las consignas, y que no se ha implicado en los proyectos de modernización y avance del territorio porque entran en contradicción con su propia base electoral.

En esa línea, los dos partidos están convencidos de que EH Bildu aún tiene que madurar en su estrategia política. En concreto, creen que la izquierda soberanista debe terminar de metabolizar los límites del ejercicio del poder y, en concreto, del período entre 2011 y 2015, tras la experiencia de Juan Karlos Izagirre como alcalde de San Sebastián y de Martin Garitano como diputado general de Gipuzkoa, con la polémica por el tratamiento de las basuras como principal ariete de erosión. Y es que, según admiten, si una consecuencia debe extraerse de su última experiencia de gobierno en Gipuzkoa es la necesidad de atemperar aristas en las formas y la necesidad de que los cambios de fondo se lleven a cabo de acuerdo con la mayoría social, sin dirigismos de 'vanguardia' ni imposiciones que terminan por enconar los conflictos. Además, PNV y PSE creen que el problema de EH Bildu –su falta de aliados–tiene como contrapunto la política transversal de pactos con PP y Podemos que defiende la Diputación.

Dos años de espera

PNV y PSE quieren alejarse de cualquier aspaviento a la hora de confrontar con EH Bildu, entre otras razones porque dos años en política –que es lo que queda de legislatura, que cumplirá su segundo aniversario el 29 de junio– «pueden ser una eternidad», porque, además, la política española atraviesa un momento de serias turbulencias en las que la suerte de Pedro Sánchez es un dado echado al aire y puede desencadenar cualquier escenario electoral.

En todo caso, tanto en el PNV como en el PSE se sostiene una tesis. En las elecciones municipales y forales, una de las claves determinantes descansa en el perfil personal de los candidatos, en sus trayectorias y en la conexión y empatía con el electorado.

Desde la izquierda independentista se cree que el cambio social en Gipuzkoa alienta sus expectativas

Desde la oposición independentista se sostiene que la Diputación de Gipuzkoa carece de un rumbo estratégico claro y que la alianza PNV-PSE tiene como único objetivo perpetuarse en el poder sin activar políticas decididas que contrarresten de forma directa la desigualdad en el territorio.

La táctica de polarización con EH Bildu no es nueva y fue utilizada con éxito en 2015, lo que permitió forzar la salida de la izquierda independentista del poder foral y del equipo de gobierno de Donostia. En aquellos comicios, el PNV logró aglutinar una parte del voto útil antiBildu, sobre todo de sectores del PP y del PSE.

El fenómeno no funcionó de la misma manera en 2019. El candidato donostiarra EH Bildu, cuyo perfil ya no suscita el 'miedo' en un sector social históricamente muy sensible. El posibilismo de Bildu, que se reúne con normalidad con empresarios y agentes económicos, ha amortiguado el choque para desesperación de quienes creen que se ha pasado demasiado rápido la página del pasado y que aún es necesario mantener el máximo nivel de exigencia a la izquierda independentista para que realice una autocrítica pública de lo que fue el terrorismo de ETA. Una tarea que deberá esperar a que una nueva generación desplace a los más veteranos.