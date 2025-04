El PNV pide «no señalar a nadie» y exige conocer las causas del apagón

Sigue el desconcierto por el apagón que fundió a negro toda la península ibérica el pasado lunes. Un parón en el suministro eléctrico que dejó ... a oscuras a todas las comunidades autónomas y que ha dejado un reguero de incógnitas que están aún por esclarecer: ¿Cuál fue el motivo exacto para que, en apenas cinco segundos, se perdieran de golpe 15 gigavatios de tensión energética? La pregunta, además de provocar un sinfín de teorías y explicaciones contradictorias -¿Ha habido un problema de exceso de renovables, estaban las centrales nucleares apagadas...?- también ha encendido la riña política. Y el PNV ha querido este miércoles templar los ánimos para no avivar aún más los ánimos.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban, ha pedido «esperar» porque «no se puede ni se debe señalar a nadie» y ha dicho que es necesario «ir aclarando cuáles son las causas» del incidente, que ha calificado de «muy grave». «Yo tampoco descartaría absolutamente ninguna de las posibilidades; lo que tenemos que hacer es esperar, dejar de especular entre los que sabemos menos de esto y dejar a los que más saben y a los que tienen los datos que puedan aclararlo», ha insistido durante una entrevista en RTVE.

Esteban, interpelado por la reunión que mantuvo ayer en Moncloa Pedro Sánchez con las eléctricas -en la cita, el presidente del Gobierno pidió a los operadores privados que sean transparentes y que también inviertan de cara al futuro-, ha manifestado que «las inversiones, en realidad, quien las debe hacer sobre todo es Redeia». «Seguramente, las compañías están interesadas en eso, pero el Gobierno ahí mantiene sus dudas sobre la repercusión en la factura eléctrica que podría tener. Nosotros creemos que no sería la que el Gobierno supone y yo sí creo que Redeia no ha dado los pasos que debía haber dado», ha indicado.

El líder del partido jeltzale ha recordado en este sentido que «tampoco es todo público, hay intereses privados en la propia Redeia, y esto hace que quizá no se tomen las decisiones que, como país, como Estado, se tendrían que tomar en determinado momento». «Pero me parece a mí ahora que señalar a las eléctricas no tiene sentido, como tampoco me parece que lo tiene señalar al Gobierno o eliminar, por supuestamente imposibles, algunas de las razones que podría haber producido esta situación», ha manifestado.

En todo caso, ha insistido en que le parece «inadecuado señalar a nadie», y ha apelado a «mantener un poquito la calma». «Aquí lo importante es saber qué es lo que sucedió y, luego, poder dar los pasos necesarios para que esta situación no se vuelva a repetir, si es que únicamente ha sido debida a factores internos, que también podía haberlos habido externos. Yo no descarto ninguno», ha aseverado.

Esteban, que ha pedido «serenar los ánimos», ha opinado que activar en las Cortes Generales una comisión de investigación sobre lo sucedido, tal y como ha propuesto el PP, «no va a servir». «Hay una prisa exagerada y una tendencia en los partidos políticos de utilizar las circunstancias que vayan ocurriendo para arrimar el ascua a su sardina y creyendo que así se mueve la opinión pública», ha lamentado. Por ello, ha apuntado que el inédito apagón que se vivió el lunes es un tema «lo suficientemente grave, importante, que afecta de una manera brutal a toda la ciudadanía como para no especular, estar serenos, e investigar de manera técnica qué es lo que ha ocurrido».

Las centrales nucleares

El presidente del PNV también ha opinado sobre las centrales nucleares y, tal y como ha venido pronunciándose el partido jeltzale en el Congreso -con el propio Esteban como portavoz de la formación-, ha asegurado que «no ven necesario, tal como están evolucionando las fuentes de energía en el Estado, que necesariamente haya, como piden algunos, que construir nuevas centrales nucleares».

«Sinceramente -ha dicho- no lo vemos, y creo que tampoco se puede revisar el ciclo útil de algunas de las centrales que en estos momentos están en funcionamiento, pero me parece que es una polémica un poco artificial alimentada por algunos intereses en momentos de crisis puntuales».

Esteban, en todo caso, ha remarcado que la agenda energética es «fundamental» para el PNV porque, ha asegurado, «un problema con la descarbonización y con las nuevas empresas que se quieren implantar, y las empresas que tienen que dejar de utilizar combustibles fósiles y pasarse a la electricidad».

Sin embargo, tal y como ha afirmado, «la red no está preparada para ofrecer ese suministro» o la regulación de la Ley de sector eléctrico «tampoco es adecuada cuando, por ejemplo, en los nodos eléctricos, el primero que llega, aunque no consuma toda la potencia que pueda ofrecerse, ya copa todo y cierra el espacio a otras industrias».

«Creo que ahí el Gobierno podría, desde hace bastante tiempo, haber hecho mucho más y, desde luego, hay ciertas tendencias, ciertos miedos, creo que alimentados por Redeia. Yo creo que hay que moverse y hay que ir adelante porque, si no, vamos a estar hablando mucho de descarbonización, pero no vamos a dar soluciones reales a una inversión, a una mejora de nuestra base económica y a nuevas empresas y puestos de trabajo que se quieran implantar», ha concluido.