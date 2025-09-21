El PNV de Gipuzkoa pide a Israel y Rusia que «cesen inmediatamente la masacre»

El PNV de Gipuzkoa ha exigido este domingo a los gobiernos de Israel y Rusia que «cesen de manera inmediata la masacre» y se ha ... comprometido a «profundizar en una memoria crítica sobre la injusticia de la guerra, el terrorismo, la violencia y las vulneraciones de los derechos humanos». Los jeltzales se han reunido en el Paseo Nuevo de Donostia, con la presidenta del GBB Maria Eugenia Arrizabalaga a la cabeza, y han procedido a la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas, al que también se han adherido las asociaciones Ucrania-Euskadi y Salam Gaza.

El manifiesto que han leído, denominado 'Compromiso Vasco por una Paz Justa en el Mundo', exige «al Gobierno de Netanyahu el cese inmediato de la masacre en Palestina», una «garantía del acceso en condiciones de dignidad y seguridad de la población a la ayuda humanitaria» y a Hamás «la liberación de todos los rehenes».

Tras unos minutos de silencio en los que se ha escuchado la pieza musical de Aita Donostia, la representante de Salam Gaza, Ola Arafat Arafat, ha señalado que «lo que ocurre es un genocidio de manual, no una guerra, y no podemos permanecer indiferentes mientras la humanidad desaparece en Gaza».

Arafat ha hecho un llamamiento «a no olvidar» porque «Gaza necesita que no la olvidemos. Debemos mantener vivo el puente de la esperanza». «Cada uno de nosotros y nosotras tiene la capacidad de alzar la voz para denunciar, porque se trata del dolor de toda la humanidad. Es un compromiso con la humanidad», ha añadido.

Con respecto a Rusia, la formación jeltzale reclama al Gobierno de Putin «el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos» y «el fin de la invasión y de cualquier ataque bélico sobre territorio ucraniano», para añadir que la Unión Europea y Naciones Unidas deben «adoptar medidas firmes para frenar estas masacres, e impulsar la mediación internacional».

En la concentración han participado, además de simpatizantes, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; la presidenta del Parlamento, Vasco Bakartxo Tejería; miembros del Euzkadi Buru Batzar y Gipuzko Buru Batzar; la portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero; así como una representación de junteros, parlamentarios y concejales del territorio.

El papel de Europa

La presidenta del Gipuzko Buru Batzar, Euge Arrizabalaga, ha iniciado su intervención expresando que «entre ruido y polémicas nos olvidemos de lo que es nuclear y prioritario, sentir empatía por todas las víctimas de invasiones, masacres y genocidios: hombres, mujeres, niños y niñas, que tienen, todas y todos ellos, el mismo derecho que nosotras y nosotros a vivir en libertad y con dignidad».

«Por eso estamos hoy aquí, para levantar nuestra voz, exigiendo, una vez más, a Putin y a Netanyahu que cesen de manera inmediata la masacre y el genocidio, y para expresar nuestra solidaridad y empatía activa con las víctimas», ha subrayado la presidenta de los jeltzales guipuzcoanos, para añadir que «se nos hace evidente la debilidad de Europa, sin embargo, no hay alternativa mejor en el mundo».

Para Arrizabalaga Europa es la imagen «de nuestra debilidad» pero al mismo tiempo «nuestra esperanza», y ha exigido «valentía para actuar en Ucrania, del mismo modo que en Gaza» para que sea «nuestra fortaleza y esperanza».

Por otro lado, ha apoyado «las movilizaciones y acciones pacíficas» en eventos internacionales, que «no pueden ser instrumentos para blanquear gobiernos genocidas», y considera que hay que dejar a Israel y Rusia fuera de eventos internacio