Concentración este domingo en el Paseo Nuevo de Donostia.

El PNV de Gipuzkoa pide a Israel y Rusia que «cesen inmediatamente la masacre»

La presidenta del GBB, Maria Eugenia Arrizabalaga, reconoce que «se nos hace evidente la debilidad de Europa, sin embargo, no hay alternativa mejor en el mundo»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:06

El PNV de Gipuzkoa ha exigido este domingo a los gobiernos de Israel y Rusia que «cesen de manera inmediata la masacre» y se ha ... comprometido a «profundizar en una memoria crítica sobre la injusticia de la guerra, el terrorismo, la violencia y las vulneraciones de los derechos humanos». Los jeltzales se han reunido en el Paseo Nuevo de Donostia, con la presidenta del GBB Maria Eugenia Arrizabalaga a la cabeza, y han procedido a la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas, al que también se han adherido las asociaciones Ucrania-Euskadi y Salam Gaza.

