PNV y EH Bildu se vuelven a unir en las Juntas de Gipuzkoa por el derecho a decidir
Ambas formaciones aprueban dos mociones en la que también piden el reconocimiento de Euskadi como nación y que se complete el Estatuto de Gernika
San Sebastián
Lunes, 6 de octubre 2025, 16:38
El lehendakari Imanol Pradales ha marcado junio del 2026 como fecha clave del calendario político vasco. 9 meses para cerrar un acuerdo en Euskadi que ... permita elevar la actualización del autogobierno a las Cortes Generales. Un texto que pasará por la capacidad de entendimiento de PNV, EH Bildu y PSE, que ostentan 66 de los 75 escaños del Parlamento Vasco. El escollo principal parece el derecho a decidir, una reivindicación histórica que abrazan las dos formaciones abertzales y que los socialistas sitúan como línea roja para un pacto estatutario. En ese tira y afloja, los jeltzales y la izquierda independentista han vuelto a unirse este lunes en las Juntas Generales de Gipuzkoa para aprobar una moción a favor del derecho a decidir.
PNV y EH Bildu -que son los dos partidos con mayor representación en la Cámara territorial- han transaccionado este lunes dos mociones presentada tras el debate de política general del pasado martes en las Juntas Generales. Ambos partidos habían presentado iniciativas relativas al autogobierno vasco y han aprobado conjuntamente un texto en el que piden «la plena realización de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado». Añaden además el reconocimiento de Euskadi como nación y «el respeto a la pluralidad».
Ese mismo texto, que ha recibido los votos en contra del PSE y PP y la abstención de Elkarrekin Podemos, recoge que el «autogobierno actual debe trascender del marco Euskadi-Estado para garantizar la voz propia de Euskadi en las instituciones europeas en todas aquellas materias y competencias propias» y que la relación con el Gobierno central debe ser «de carácter bilateral».
Las dos formaciones jeltzales han pedido en el parlamento guipuzcoano, en otra moción diferenciada con la anterior, y que también ha recibido el 'no' de PSE y PP, que se «culmine el Estatuto» y que se recupere «el autogobierno recortado a lo largo de la experiencia autonómica». Asimismo, han instado a que se amplíe «el quantum competencial en relación a todas las competencias previstas en el vigente Estatuto, incorporando al catálogo competencial propio todas aquellas competencias necesarias para garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y culturales de la ciudadanía vasca».
Moción repetida
No es la primera vez que los dos partidos abertzales se unen para aprobar una iniciativa que defienda la entrada del derecho a decidir en el nuevo estatus. La última fue hace un año, también en el marco de las mociones al pleno de política general, y las peticiones fueron muy similar a las que se recogen en el texto aprobado este lunes. En aquella ocasión, además, PNV y EH Bildu realizaron la misma jugada en las Juntas Generales de Bizkaia, donde dieron luz verde a una moción similar apenas una semana después.
