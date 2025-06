PNV y Bildu, cautelosos, piden más explicaciones a Sánchez por el caso Cerdán

El 'informe Cerdán' se ha convertido en el 'cisne negro' de la legislatura de Pedro Sánchez, pero aún se desconoce si preciptará el final de ... forma drástica o la agonía se prolomgará todavía unos meses. Tanto PNV y EH Bildu, que apoyaron su última investidura, se han mostrado hasta ahora muy cautelosos. Los jeltzales piden más expliocaciones al presidente. Lo hizo la portavzoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, en una entrevista en Deia. «Sánchez tiene que ser más contundente en las explicaciones si quiere un mínimo de confianza», dijo. No bassta con una petición de perdón ni con una auditoría externa de las cuentas. El cambio debe ser radical. El problema es que ni Sánchez ni el PSOE saben exactamente el perímetro real de lo investigado y a qué dirigentes y cargos pueden afectar las mordidas en los contratos que analiza la Guardia Civil.

El PNV tiene claro que no quiere romper la legislatura, pero asegura que la única decisión de mantenerla o no compete al presidente del Gobierno, que es el que debe evaluar los riesgos y las oportunidades. La portavoz Los nacionalistas vascos sostienen que, con voluntad política, sería posible mantener la legislatura aunque con cambios muy drásticos en el PSOE que en este momento ni siquiera sabe si son viables, en plena conmición por el estallido del escandalo, con un dirigente como Santos Cerdán con múltiples complicidades emociomales, políticas y personales con las federaciones territoriales del partido. Por no hablar de la cuestión de Navarra, donde vuelve el fantasma de la corrupción que ya reinó en los presidentes socialistas Gabriel Urralburu y Jasvier Otano, este último en coalición con CDN y con EA.

El PNV quiere escuchar al presidente para hacerse la composición de lugar. Primera diferencia: el PNV distingue entre indicios que, por graves que resulten, no son todavía una sentencia, como fue el fallo del caso Gürtel que sirvió como espoleta de la moción de censura al PP.

«Transparencia»

El informe sobre Cerdán –que tiene una fluida relación con el PNV–mete a la legislatura en un espiral muy endiablada, con un panorama internacional plagado de riesgos y una Europa en la que la ultraderecha amenaza el modelo social y democrático. Los jeltzales no están dispuestos a poner la alfombra roja a Vox para que llegue al poder, pero tampoco van a permanecer mudos ante lo que ocurre.

En EH Bildu impera una sensación similar de esperar y ver. Arnaldo Otegi pidió el viernes «transparencia y honestidad» a los socialistas. Le Mesa Política de EH Bildu analiozará hoy la situación y definiriá su estrategia. Cerdán, por cierto, ha sido el interlocutor por excelencia de la izquierda independentista que servía para abordar las cuestiones más espinosas. En EH Bildu, aunque ahora nadie quiera hablar del asunto, gustaba el 'estilo' franco y directo del interlocutor socialista.

La izquierda independentista es consciente de el presidente pierde su último cortafuegos y que va va resultar muy díficil reconstruir un mínimo de confianza. Pero tienen muy claro que la alternativa a todo esto –nuevas elecciones y previsible pacto PP-Vox– matería a la política vasca en una espiral de acción-reacción inédita, que sería una vuelta al pasado. Por no hablar de sus efectos catastróficos en el debate del nuevo estatus de autogobierno. La famosa 'ventana de oportunidad' de la que hablan EH Bildu y PNV saltaría literalmente por los aires con una nueva mayoría de centroderecha,

Desde EH Bildu se sospecha abiertamente que detrás del informe de la UCOGuardia Civil y detras de algunas de las iniciativas judiciales que en este momento cercan al Gobierno de Pedro Sánchez también operan determinados sectores del 'Estado profundo' a los que no les gusta la dinámica de acuerdos con los soberanistas y que utilizan el ariete de la lucha contra la corrupción para derribar al Gobierno de coalicion y reconducir la política española.