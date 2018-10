Sánchez dice al PNV que si en 30 años no se ha transferido la Seguridad Social a Euskadi, «será por algo» El presidente del Gobierno confía en traspasar en semanas a Euskadi dos líneas de tren y AP1 AGENCIAS Martes, 23 octubre 2018, 19:03

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho al PNV que si en 30 años el Estado no ha transferido al País Vasco la Seguridad Social, «será por alguna cuestión», y ha añadido que lo urgente para el Ejecutivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, más que quién las gestiona.

Sánchez ha respondido así en el Pleno del Senado al portavoz del PNV en la Cámara, Jokin Bildarratz, quien ha recordado que la transferencia de esta competencia y la de instituciones penitenciarias son prioritarias para su partido y están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika.

El presidente del Gobierno ha explicado que en conversaciones con el 'lehendakari', Iñigo Urkullu, se ha comprometido a ejecutar la transferencia de dos líneas ferroviarias y de la AP-1 y ha dicho que las negociaciones están encauzadas. Ha avanzado que se celebrará una reunión de las dos administraciones en la primera quincena de noviembre, aunque ha admitido que es un asunto complejo por la valoración de los costes.

Sánchez ha subrayado el compromiso también de su Ejecutivo con el estudio de otra treintena de competencias recogidas en el Estatuto y que podrían se traspasadas, pero sobre la Seguridad Social, ha insistido en que «lo urgente» para el Gobierno es garantizar el pago de las pensiones y que el sistema sea sostenible.

«Si la Seguridad Social no ha sido transferida en 30 años, será por alguna cuestión. No hay que confundir lo urgente con lo importante, lo urgente es garantizar el sistema público de pensiones», ha recalcado.

Estatuto y Presupuestos

El portavoz del PNV le ha recordado al presidente del Gobierno que se encuentran en plena negociación de los Presupuestos de 2019 y le ha advertido de que «tienen que ser creíbles» y que eso pasa por que el Ejecutivo «cumpla con lo pactado», es decir, con el Estatuto de Gernika.

«Saben que somos gente razonable, lo que le pedimos es que acuerde un calendario para que en el plazo que se determine podamos finiquitar las transferencias pendientes», le ha pedido Bildarratz a Sánchez.

El portavoz ha recordado por otro lado que hace dos años de la sentencia del Tribunal Constitucional que respaldó el traspaso de esas dos vías ferroviarias que reivindica Euskadi y que no es un buen mensaje a los ciudadanos vascos que el Ejecutivo central no cumpla las sentencias. «¿Cómo quieren que seamos parte de un Estado que no cumple la ley ni nos da lo que nos corresponde por ley, o que se permite el lujo de cumplir unas veces sí y otras no?», le ha dicho a Sánchez.

«Tenga la garantía de que el Gobierno socialista va a estar con reforzar el autogobierno vasco. Con este Estatuto y ante una eventual reforma que ustedes puedan plantear, que tendrá que contar con el apoyo del PSE«, la ha replicado el presidente.