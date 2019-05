El PSOE propone a Meritxell Batet para presidir el Congreso y a Manuel Cruz para el Senado Meritxell Batet y Manuel Cruz. / R.C. Pedro Sánchez comunicará los nombres este viernes a la dirección de su partido | Ambos pertenecen al PSC PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 17 mayo 2019, 09:50

Pedro Sánchez ha optado por dos catalanes para presidir la tercera y la cuarta institución del Estado, el Congreso y el Senado. La ministra de Política Territorial en funciones, Meritxell Batet, será su propuesta para la cámara baja y Manuel Cruz, filósofo que ya concurrió como independiente en las listas del PSC en los comicios de 2016 y ocupó la portavocía de Ciencia en el Congreso, para la cámara alta. La ejecutiva del partido, que se reúne a las 12:30, analizará y ratificará ambos nombres.

Que se ponga sobre la mesa el nombre de Cruz significa que, al menos para este martes, los socialistas renuncian a hacer efectiva la que era su apuesta inicial, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. El secretario general del PSOE se ha convencido de que el recurso presentado al Tribunal Constitucional en contra del veto de Esquerra y JxCat a su designación como senador en el Parlament no se resolverá en ningún caso a tiempo para la constitución de las cámaras el día 21.

En todo caso, la elección de un perfil independiente y de poco peso político como el de Cruz avala la tesis de que su papel sea interino, en previsión de que el primer secretario del PSC acabe ocupando un escaño en el Senado. Era una de las posibilidades que barajaba Sánchez ayer, según algunas fuentes, aunque el propio Iceta da a entender hoy en una entrevista en eldiario.es que ve «muy difícil» la operación y que considera esa solución poco respetuosa. «Creo que las instituciones deben prestigiarse usándolas bien y por lo tanto poner a alguien que estará a la espera, no sería bueno», dice.

Con esta doble elección, aun así, Sánchez redobla el mensaje que pretendió lanzar cuando dio a conocer que su hombre para la cámara territorial era Iceta y da a entender que no se rinde en su apuesta por la «convivencia» en Cataluña. Todo en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo 26. En el comité electoral del PSOE están convencios de que, como ocurrió con las enmiendas a la totalidad de los secesionistas a sus Presupuestos, el veto de ERC y JxCat refuerza la idea de que no existe connivencia con el independentismo. Pero al mismo tiempo, con su insistencia en dos políticos catalanes quieren dejar claro a quién hay que culpar de que no sea posible el diálogo.

Batet estaba en las quinielas que se habían realizado en los últimos días para la presidencia del Congreso junto con la vicepresidenta Carmen Calvo, la minisra de Defensa, Margarita Robles y la de Educación y portavoz gubernamental, Isabel Celaá. Y finalmente ha sido la elegida. Los socialistas la consideran un valor seguro por su caracter templado y riguroso. Tanto eso como su formación, ha sido profesora de Derecho Constitucional y dirigió la Fundación Carles Pi I Sunyer de estudios autonómicos y locales, le dan herramientas que probablemente serán necesarias para manejar unos plenos que se aventuran muy complicados por la fragmentación, pluralidad y polarización de la cámara.