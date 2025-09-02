Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Sémper, el lunes, tras la reunión del Comité de Dirección del PP. EP

El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública

El portavoz del PP se está sometiendo a un tratamiento después de anunciar que sufría cáncer

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:31

Mes y medio después de anunciar su retirada temporal del primer plano de la política para tratarse de un cáncer, el portavoz del PP, Borja ... Sémper, reapareció este lunes en el Comité de Dirección del PP celebrado en Aranjuez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  5. 5 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  6. 6 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  7. 7 El Sadar, nueva casa de Becker
  8. 8

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública

El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública