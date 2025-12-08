Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un panorama desolador

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:16

Extremadura, ya en campaña, marca el inicio de un inesperado ciclo electoral que proseguirá en Castilla-León y Andalucía, y que no se sabe ni ... cuándo ni dónde acabará. Y es que el panorama político en España es bastante desolador, con un Gobierno de Pedro Sánchez sin mayorías sólidas tras la espantada de Junts, probablemente sin Presupuestos, salpicado por la corrupción de importantes excargos del PSOE y ahora también por los nauseabundos episodios presuntamente protagonizados por el exdirigente socialista Paco Salazar. Ingredientes suficientes para que Sánchez se pensara muy mucho si merece la pena seguir así.

