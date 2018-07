El Jefe de Tráfico de Renfe asegura que no leyó la advertencia sobre la curva de Angrois pese a recibir el aviso El maquinista del tren Alvia siniestrado en Santiago, Francisco José Garzón Amo. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) El tramo forma parte del lugar del accidente en que murieron 80 personas en 2013 EUROPA PRESS Madrid Martes, 17 julio 2018, 20:53

El jefe de Tráfico de Renfe Operadora, Nicolás Izquierdo, ha asegurado en el Congreso que no había leído la advertencia sobre la peligrosidad de la curva de Angrois en la que se accidentó el tren Alvia en julio de 2013 y murieron 80 personas, a pesar de haber recibido dicho aviso.

Durante su comparecencia este martes ante la comisión que investiga en la Cámara Baja este siniestro, Izquierdo ha justificado que no leyó ese informe porque «era muy extenso», algo que la portavoz de Unidos Podemos en la comisión, la diputada de En Marea Alexandra Fernández, ha cuestionado, pues dicha advertencia se resumía «en un folio».

Esta advertencia que, según Izquierdo, no leyó, fue remitida por el jefe de Maquinistas de Renfe, José Ramón Iglesias Mazaira, de cara a la reunión que iban a mantener varios responsables de Renfe para subsanar incidencias en la línea del vehículo accidentado.

«Si tomaron decisiones y es que leyeron el informe, es que usted miente. Y si tomaron decisiones sin leer la documentación que trataba sobre ese tema, me parece un poco negligente», ha dicho Fernández, a lo que el compareciente ha aclarado que lo que se trató fue la transición de un sistema de seguridad ERTMS a ASFA y si se podían evitar las paradas de emergencia que se estaban produciendo.

Reunión

Además, Izquierdo ha recalcado que en esa reunión no se trató ningún asunto relacionado con la seguridad, pese a que varios diputados le han señalado que la seguridad era uno de los puntos del orden del día. «Si quiere podemos leer el orden del día», ha replicado Izquierdo, a lo que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha contestado «Claro: 'Seguridad'».

«El tema de la curva nunca se trató en la reunión. Es cierto que me llegó el correo, venía con mucha literatura», ha declarado. «No se trató. Al ser tan abundante, tan recurrente, no lo leí», ha dicho, recalcando que no estuvo en ninguna reunión donde hablaran de problemas de seguridad antes del accidente de Angrois.

Asimismo, también ha asegurado que el responsable superior de Mazaira, José Luis Rodríguez Vilariño, «no comentó» dicha advertencia, ni en esa reunión en la que estuvo presente, ni en las celebradas posteriormente para abordar incidencias en los trayectos.

Izquierdo ha querido dejar claro durante su comparecencia que los temas que trataba él ser referían «siempre» a cuestiones de producción, refiriéndose a estas como aquellas relacionadas con la puesta en funcionamiento del vehículo para su puesta en servicio.

Por otro lado, ha subrayado que «nunca» detectó «problemas» en la infraestructura en la que finalmente se accidentó el tren y ha rechazado que, antes de su puesta en marcha, hubiera presiones o indicaciones para acelerar dicho proceso. «Todas tienen que cerrar una fecha de inicio. Puede ser que parezca precipitado pero en este caso no se vio nada respecto a otras distintas», ha dicho.