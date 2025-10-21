Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gogora prepara actividades sobre los casos 'Pertur' y 'Yoyes', y tendrá un 30% más de presupuesto para investigaciones en 2026

Realizará una exposición por el 40 aniversario de Gesto por la Paz y celebrará un nuevo gran acto en el BEC con estudiantes, abierto a la ciudadanía, para «desmitificar» los últimos años de la dictadura de Franco

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 17:30

El plan de actuación de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, para 2026 dispondrá de un 30% más de ... presupuesto en la partida destinada a investigaciones históricas y llevará a cabo actividades en el marco del 50 aniversario de la desaparición de 'Pertur' y los 40 años del asesinato de 'Yoyes'. Lo ha acordado este martes el consejo de dirección de Gogora presidido en Bilbao por el lehendakari, Imanol Pradales, en el que ha estado acompañado por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso.

