Gogora prepara actividades sobre los casos 'Pertur' y 'Yoyes', y tendrá un 30% más de presupuesto para investigaciones en 2026

El plan de actuación de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, para 2026 dispondrá de un 30% más de ... presupuesto en la partida destinada a investigaciones históricas y llevará a cabo actividades en el marco del 50 aniversario de la desaparición de 'Pertur' y los 40 años del asesinato de 'Yoyes'. Lo ha acordado este martes el consejo de dirección de Gogora presidido en Bilbao por el lehendakari, Imanol Pradales, en el que ha estado acompañado por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso.

El consejo ha aprobado el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2026 que asciende a 5.283.000 euros, así como el plan de actuación para el próximo año, donde se recogen las directrices generales y líneas de actuación que marcarán la actividad del instituto entre las que también destacan una exposición con motivo del 40 aniversario de la creación de Gesto por la Paz; el 90 aniversario de la constitución del Primer Gobierno Vasco, que será el eje temático de Gogora para 2026 en el ámbito de la memoria histórica, y el 50 aniversario de los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria.

Alonso ha detallado que las investigaciones históricas contarán con 385.000 euros para estudios sobre la diversidad sexual y de género bajo el franquismo, atendiendo a la represión y a la acción colectiva desplegada durante los años de la dictadura, otra sobre el funcionamiento del Patronato de Protección de la Mujer en Euskadi y la relacionada con las personas integrantes, cargos políticos y personal funcionario del primer Gobierno Vasco, cuando se van a cumplir 90 años desde su constitución.

El director de Gogora ha apuntado que la tarea de intensificar esta línea de trabajo responde a la finalidad de Gogora de «ser agente activo para el conocimiento y la comprensión de hechos del pasado, de forma que aporte a la ciudadanía las herramientas necesarias para la construcción de una memoria crítica y reflexiva, basada en el rigor histórico y el debate constante con nuestro pasado».

Además, varias de las actuaciones reflejadas en las cuentas y el plan aprobado irán encaminadas a reforzar el proyecto de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil, así como las actuaciones dirigidas a su dignificación.

En palabras de Alonso, el incremento de restos recuperados en las diferentes campañas de exhumación durante los últimos años, por ejemplo, del Cementerio de Amorebieta o del Cementerio de Begoña, en Bilbao, trae consigo «la necesidad de reforzar el esfuerzo para poder identificarlos genéticamente para así, finalmente, poder entregarlos a sus respectivas familias». De ese modo, la partida prevista para el Banco de ADN se ha ampliado hasta los 180.000 euros, en comparación con los 100.000 destinados en este ejercicio.

En lo que respecta a la necesidad de prever lugares para albergar estos restos mortales «de forma digna» lleva a Gogora a incluir en las cuentas aprobadas la ampliación del columbario de Elgoibar, así como la construcción de uno nuevo en el cementerio de Derio. En el caso de Orduña, el proyecto para ampliar su capacidad para construir 42 nichos más está en fase de licitación.

El Día de la Memoria

Hasta final de año, el Instituto de la Memoria prepara los actos para el 10 de noviembre con motivo de la conmemoración, por parte del Gobierno Vasco, del Día de la Memoria, un acto institucional en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo y la violencia que se llevará a cabo en el Palacio Europa de Vitoria. En esta edición se pretende poner el acento en «cómo el reconocimiento público y social hacia las víctimas revierte en la sociedad sumando activos en pro de la convivencia».

También abordan la preparación de un nuevo gran acto en el BEC, de encuentro entre jóvenes estudiantes, víctimas, especialistas y sociedad, que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre. En esta ocasión, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Gogora propone una actividad para «desmitificar» los últimos años de la dictadura, poniendo el acento en «las graves vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar, así como la falta de derechos y libertades que perduraban durante esos años».