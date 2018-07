El Gobierno Vasco espera que Sánchez cumpla «lo antes posible» su compromiso de acercar a los presos de ETA El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, acompañado por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, en la rueda de prensa. / EFE Erkoreka asegura que se está cumpliendo el programa de gobierno y que a pesar de las diferencias en materia de autogobierno entre PNV y PSE no peligra la estabilidad del Ejecutivo vasco ELISA LÓPEZ Lunes, 30 julio 2018, 14:16

El consejero y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado este lunes la apertura de una línea permanente de relación discreta con el Gobierno de Pedro Sánchez para avanzar en una nueva política penitenciaria. Ha afirmado que esperan que el compromiso del Ejecutivo central de proceder a un acercamiento de presos de ETA se lleve a cabo «de manera razonable y lo antes posible» para poder continuar avanzando. «Tenemos la oportunidad de construir un nuevo horizonte de convivencia normalizada», ha remarcado.

Durante al comparecencia de prensa posterior al último Consejo del Gobierno Vasco antes de las vacaciones de verano, Erkoreka ha recordado que, como ya anunció el lehendakari, Iñigo Urkullu, tras su encuentro con el presidente Pedro Sánchez en el palacio de la Moncloa, se han creado dos ámbitos de trabajo, uno relacionado con el desarrollo del autogobierno vasco y otro con la política penitenciaria y sus consecuencias. Sobre esto último, el portavoz ha destacado que hay «contacto, lealtad, fluidez y relación permanente entre los interlocutores de ambas administraciones». Sin embargo, ha eludido «confirmar ni desmentir» informaciones que están surgiendo, todo ello «en aras a esta discreción impuesta».

Ley de víctimas de abusos policiales

Erkoreka ha destacado, además, que, «en última instancia», las decisiones sobre los presos de ETA corresponden a los responsables de la política penitenciaria, que «no es, hoy por hoy, hasta que se materialicen las transferencias este Gobierno Vasco».

El consejero también se ha pronunciado ante los periodistas en relación con el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez para la retirada del recurso contra la ley de víctimas de abusos policiales. El portavoz ha insistido en que la doctrina que ha inspirado la anulación del grueso de la ley navarra por parte del Tribunal Constitucional no es aplicable a la vasca porque las dos normas «son distintas». A su juicio, «basta leer cada uno de sendos artículos. La ley vasca pone énfasis, sobre todo, en el reconocimiento y reparación a las víctimas. Ese era y es nuestro objetivo», ha resaltado.

Erkoreka asegura que se está cumpliendo el programa de gobierno del PNV y el PSE y que no peligra la estabilidad del Ejecutivo vasco por las diferencias en materia de autogobierno

El consejero ha hecho hincapié en que «existe un interés notable en echar tierra» sobre las denuncias de torturas, al tiempo que ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «ha condenado hasta en ocho ocasiones a España por no investigar casos de torturas». Con todo, el pacto para la retirada del recurso se firmará esta semana y el Ejecutivo central formalizará su compromiso de hacerlo en el Consejo de Ministros del viernes.

Erkoreka también ha realizado un balance positivo de la legislatura hasta ahora. Ha dicho que se está cumpliendo el programa y ha enumerado que se han puesto en marcha 175 compromisos y 655 iniciativas del programa de gobierno acordado entre los jeltzales y los socialistas, así como que se están tramitando 15 de los 18 proyectos de ley previstos para el primer semestre del año. Ha sumado a esto tres iniciativas legislativas de PNV y PSE.

Además, ha querido dejar bien clara la buena salud del pacto entre el PNV y el PSE, y ha asegurado que «ni remotamente» se han considerado que las diferencias en materia de autogobierno que han surgido entre ambos en el seno de la ponencia parlamentaria puedan «repercutir negativamente en la estabilidad» del Ejecutivo autonómico. Asimismo, ha recordado que está por ver qué postura adoptará el PP vasco a partir de septiembre en relación a cuestiones como los presupuestos vascos.

«Yo no me precipitaría dando por supuesto que el PP va a iniciar una dinámica de desestabilización institucional con EH Bildu y Podemos en el Parlamento Vasco. Me resisto a creerlo. Vamos a darles tiempo», ha remarcado el consejero.