El Gobierno Vasco defiende la «buena atmósfera» entre PNV y PSE tras el cruce de declaraciones de Goia y Andueza

El Gobierno Vasco ha tratado de neutralizar este martes cualquier atisbo de tensión o tirantez entre los socios de la coalición después de que varios ... dirigentes de peso del PNV y del PSE hayan protagonizado un inusual cruce de declaraciones públicas en las que se ha dejado entrever ciertas discrepancias. «Trabajamos como un equipo único», ha defendido la portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena.

El origen de la controversia llega después de que el aún alcalde de Donostia, Eneko Goia, tildase directamente de «charlatán» al líder del PSE, Eneko Andueza, después de que este advirtiera al PNV que la coalición de Gobierno «estará en riesgo» si «sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu». Lo que ha llevado a la portavoz del PSE en Donostia, Ane Oyarbide, a responder al regidor de San Sebastián que «la política no son ni insultos ni faltas de respeto» y que los socialistas «no somos bocazas». El último que se ha sumado a este 'toma y daca' ha sido el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que ha considerado que «a veces» «se podría pensar que (Andueza) es un líder de la oposición» en vez de socio de Gobierno.

En un primer momento, y preguntada por esta cuestión, Ubarretxena ha evitado pronunciarse al no querer valorar los pronunciamientos públicos de los partidos políticos. No obstante, ha querido dejar claro que en el Gobierno de coalición PNV-PSE «estamos muy tranquilos» y que existe «una atmósfera y un ambiente muy bueno» en el seno del Ejecutivo autonómico. «Tenemos un programa de Gobierno muy concreto que define cuáles son las políticas y las actividades que tiene que llevar este Gobierno adelante, y eso nos da muchísima tranquilidad porque nos movemos dentro de ese marco pactado», ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ubarretxena, en todo caso, ha opinado que «los partidos políticos son libres para hacer los pronunciamientos que estimen oportunos» pero que en el Gobierno entre jeltzales y socialistas «tenemos una muy buena atmósfera y trabajamos todos como un equipo único».