Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maria Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco. Irekia

El Gobierno Vasco defiende la «buena atmósfera» entre PNV y PSE tras el cruce de declaraciones de Goia y Andueza

«Trabajamos todos como un equipo único», ha destacado Ubarretxena sobre los socios de coalición después de que el alcalde de Donostia llamara «charlatán» al líder de los socialistas vascos

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 12:25

Comenta

El Gobierno Vasco ha tratado de neutralizar este martes cualquier atisbo de tensión o tirantez entre los socios de la coalición después de que varios ... dirigentes de peso del PNV y del PSE hayan protagonizado un inusual cruce de declaraciones públicas en las que se ha dejado entrever ciertas discrepancias. «Trabajamos como un equipo único», ha defendido la portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  6. 6

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  7. 7 Â«Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedidoÂ»
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  10. 10

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco defiende la «buena atmósfera» entre PNV y PSE tras el cruce de declaraciones de Goia y Andueza

El Gobierno Vasco defiende la «buena atmósfera» entre PNV y PSE tras el cruce de declaraciones de Goia y Andueza