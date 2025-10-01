Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La consejera Maria Ubarretxena y el ministro Ángel Víctor Torres tras una reunión en Madrid. EP

El Gobierno Vasco creará una comisión de expertos con Ortzibia para lograr la cogestión de los aeropuertos

La consejera Ubarretxena, que se reunirá el día 8 con el ministro Torres, apunta que «los mayores obstáculos no son legales, son de otra índole y debemos superarlos»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:00

El Gobierno Vasco sigue dando pasos para alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central y lograr «la mayor cota de gestión posible» sobre los tres ... aeropuertos de Euskadi -Hondarribia, Loiu y Foronda-. El acuerdo de investidura firmado por PNV y PSE obliga a Sánchez a completar las transferencias pendientes en el Estatuto de Gernika antes de final de año y la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, se afana en esa tarea. Este miércoles ha viajado a a Madrid para participar en la creación y primera reunión de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias, en la que se ha acordado formar una comisión de expertos con Ortzibia (Sociedad Promotora del Aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián).

