El Gobierno Vasco creará una comisión de expertos con Ortzibia para lograr la cogestión de los aeropuertos
La consejera Ubarretxena, que se reunirá el día 8 con el ministro Torres, apunta que «los mayores obstáculos no son legales, son de otra índole y debemos superarlos»
San Sebastián
Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:00
El Gobierno Vasco sigue dando pasos para alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central y lograr «la mayor cota de gestión posible» sobre los tres ... aeropuertos de Euskadi -Hondarribia, Loiu y Foronda-. El acuerdo de investidura firmado por PNV y PSE obliga a Sánchez a completar las transferencias pendientes en el Estatuto de Gernika antes de final de año y la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, se afana en esa tarea. Este miércoles ha viajado a a Madrid para participar en la creación y primera reunión de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias, en la que se ha acordado formar una comisión de expertos con Ortzibia (Sociedad Promotora del Aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián).
Ubarretxena ha reiterado que el objetivo del Gobierno Vasco es «conseguir que Euskadi tenga la máxima capacidad para gestionar sus aeropuertos, tal y como establece el Estatuto de Gernika». Para avanzar en esta línea, la comisión contará con la «ayuda y apoyo» de una comisión de expertos; un equipo con experiencia técnica y jurídica, en el que participan Bilbao Air, Via, Ortzibia y especialistas en derecho mercantil. «Su trabajo será clave para diseñar el futuro del sistema aeroportuario de Euskadi» ha destacado Ubarretxena.
Ortzibia es la Sociedad Promotora del Aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián y está constituida por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral, los ayuntamientos de Donostia, Irun y Hondarribia y Cámara de Gipuzkoa. Y su objetivo es el «desarrollo de actividades económicas y empresariales que contribuyan a la mejora e incremento de los servicios del aeropuerto, lo que redundará en el desarrollo socio-económico y mejora de la competitividad del territorio».
Respecto a las negociaciones, la consejera Ubarretxena se ha mostrado positiva, «la experiencia nos demuestra que, con voluntad y acción política, se pueden superar los obstáculos y creemos que ahora también será posible». En ese sentido, ha recordado que existen fórmulas y precedentes en otros ámbitos como en el sector gasístico, que pueden servir como referencia. «Porque los mayores obstáculos no son legales, son de otra índole y debemos superarlos» ha añadido.
La consejera ha anunciado que la semana que viene volverá a Madrid para entregar en mano, el 8 de octubre, al ministro Ángel Víctor Torres la documentación de las diez propuestas elaboradas por el Gobierno Vasco para cerrar las transferencias pendientes.
Funciones
Las funciones generales de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias serán el impulso de la participación de la Euskadi en el diseño del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) en lo relativo a los aeropuertos de interés general (Bilbao, Vitoria, Donostia), así como de los borradores de planes directores, la evaluación de inversiones estratégicas y necesidades de conectividad territorial, facilitando la participación en la definición de estrategias de conectividad y la capacidad de propuesta de nuevas rutas, incentivos o inversiones.
Asimismo, también se llevarán a cabo la supervisión de la calidad del servicio y sostenibilidad ambiental, la propuesta de medidas de coordinación intermodal (tren, autobús, logística), la consulta sobre planes aeroportuarios estratégicos y se promoverá la colaboración institucional y la coordinación territorial.
Por su parte, la misión específica de la subcomisión estará centrada en estudiar la viabilidad y las distintas fórmulas negociales, de cara a implementar el interés de Euskadi en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en su territorio y en presentar los resultados de los trabajos a la Comisión Bilateral de Cooperación en 4 meses (enero 2026).
