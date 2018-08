El Gobierno Vasco aplaude el primer gesto y pide más traslados de reclusos a Euskadi

El Gobierno Vasco «ve con buenos ojos» la llegada a la cárcel de Basauri de dos presos de ETA disidentes, y reclamó al Ejecutivo central que «cumplan con la legalidad» y con su anuncio de que acercará reclusos de la banda a centros penitenciarios de Euskadi. Fuentes del Gobierno de Iñigo Urkullu saludaron la llegada a Euskadi de ambos reclusos aunque no se trate de los acercamientos de presos del colectivo oficial, EPPK, anunciados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino de concesiones de tercer grado por cumplir los requisitos legales. Por ello reclamaron de nuevo al Gobierno del PSOE que «cumpla con lo ya anunciado y acerque a más reclusos de ETA» a cárceles vascas, una vez disuelta la organización armada.

Desde el mundo de la izquierda abertzale se mostraron prudentes y no quisieron valorar este movimiento del Gobierno central hasta conocer más datos y sobre todo al no afectar al colectivo oficial de presos de ETA. Desde el independentismo vasco reiteraron que van a evaluar al presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, «por lo que hace, no por lo que dice». «Pero sí somos conscientes de que, según las primeras señales que ha dado en torno a la política penitenciaria, hay un cambio de actitud respecto a las posiciones del PP, y que hay intención, parece ser, de que algo se mueva», indicó, por ejemplo, el parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno.