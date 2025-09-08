El Gobierno Vasco analizará las medidas contra Israel cuando conozca «cómo, cuándo y con qué garantías se van aplicar»

El Gobierno Vasco esperará a conocer al detalle el plan de medidas contra Israel anunciado a primera hora de este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ... , para poder hacer una valoración. «Hay que analizarlas y conocer cómo, cuándo y con qué garantías se van aplicar, sobre todo si hay que tomar medidas legales para llevarlas a cabo», ha manifestado la portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, que ha reconocido además su «sorpresa» al escuchar la noticia.

Tras conocer por la radio el contenido del paquete de nueve medidas para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina anunciado por el presidente del Gobierno español, entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio, la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha indicado que el Ejecutivo de Imanol Pradales «necesitará tiempo para conocer en qué consisten realmente» los anuncios realizados por Pedro Sánchez y también para poner en práctica el recorrido que van a tener esas medidas. Ubarretxena se ha manifestado con cautela ya que, a su juicio, el presidente muchas veces hace declaraciones así «y luego hay que bajar al papel y a la letra para, si de verdad hay que poner en marcha esas medidas y adoptar acciones legales, saber cuál es el recorrido».

En ese sentido, la portavoz del Ejecutivo vasco ha remarcado que antes de hacer una valoración que «hay que analizar bien» las medidas que ha adelantado Sánchez.

Ubarretxena también ha respondido al portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, que el Ejecutivo autonómico condena y ha condenao «la masacre» que Israel está realizando en Gaza, pero que «la violencia no se puede denunciar con violencia». «Cómo vamos a estar a favor de un ngenocidio», ha remarcado. Se ha referido así a las declaraciones realizadas de Otxandiano en las que aplaudía que las protestas contra Israel obligaran a suspender el final de la etapa Bilbao-Bilbao de La Vuelta y preguntó al lehendakari «qué es lo que ha propuesto para denunciar el genocidio» más allá de una declaración institucional.

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo vasco cree que «hay maneras y maneras de protestar, y que la violencia no se puede denunciar con violencia, porque lo que se puso de manifiesto es el uso de la violencia. Por supuesto que se puede protestar, pero hay maneras y maneras de hacerlo, y estoy de acuerdo con el lehendakari».