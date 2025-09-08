Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz del Ejecutivo vasco, Maria Ubarretxena. EFE

El Gobierno Vasco analizará las medidas contra Israel cuando conozca «cómo, cuándo y con qué garantías se van aplicar»

Ubarretxena asegura que primero «hay que bajar al papel y a la letra para, si de verdad hay que poner en marcha esas medidas y adoptar acciones legales, saber cuál es el recorrido»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:48

El Gobierno Vasco esperará a conocer al detalle el plan de medidas contra Israel anunciado a primera hora de este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ... , para poder hacer una valoración. «Hay que analizarlas y conocer cómo, cuándo y con qué garantías se van aplicar, sobre todo si hay que tomar medidas legales para llevarlas a cabo», ha manifestado la portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, que ha reconocido además su «sorpresa» al escuchar la noticia.

