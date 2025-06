El Gobierno minimiza el choque y defiende que sigue siendo un «socio fiable»

El Gobierno minimiza el choque con el presidente de los Estados Unidos a cuenta del gasto en Defensa y descarta moverse de su negativa a ... asumir un compromiso que implique dedicar a la inversión militar un 5% del PIB, que cree tan imposible de alcanzar sin provocar un fuerte daño al Estado del biensestar como innecesario. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, insistió este martes, durante su comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros, en que es perfectamente posible cumplir con los compromisos adquiridos por los ministros de Defensa de la OTAN en su reunión del pasado 5 de junio sin superar el 2,1% del PIB. y reivindicó. «España es un socio serio y fiable».

En la Moncloa sostienen que no eran ajenos a la tensión que podría provocar su posición de cara la cumbre de la OTAN que anoche comenzó en La Haya pero aducen que, por ese mismo motivo, el Gobierno trató de trabajar de forma «discreta y leal» con el secretario general de la Organización, Mark Rutte, hasta alcanzar la solución «satisfactoria» para todos que el pasado domingo anunció Pedro Sánchez en una comparecencia convocada de urgencia en la Moncloa.

Conforme a ese «acuerdo», el presidente del Gobierno accedió a no bloquear este miércoles la declaración que Rutte había sometido previamente a la consideración de los aliados - y en la que, en sintonía con las exigencia de Trump, se fija en un 5% del PIB (3,5% en capacidades militares y 1,5% en temas relacionados con la seguridad) el objetivo de gasto en Defensa para 2035-, ero en el bien entendido, confirmado en una carta por el neerlandés, de que siempre que materialmente se cumpla el objetivo de capacidad militar, España podrá seguir su «propio camino soberano» en lo que a gasto sobre PIB se refiere. «Nuestro objetivo -aseguraban este martes fuentes gubernamentales- no es torpedear ni alterar la cumbre de la OTAN».

Trump lo «sabía»

Moncloa afirma que en todo el proceso que ha precedido a esta cita ha habido contactos diplomáticos «al más alto nivel» también con Estados Unidos. Y por esa razón daban por sentado que tanto la declaración conjunta como la posición española estaban perfectamente blindadas. «Trump sabía el acuerdo al que llegábamos y no rompió el silencio», alegaron desde el entorno del presidente, en alusión a que también la primera potencia mundial se podía haber pronunciado por los cauces ordinarios y en el momento procedimental oportuno para evitar escenificar un encontronazo.

Es cierto que, al margen de Estados Unidos, la postura de España también ha provocado reacciones de otros países. Polonia, especialmente sensible a la amenaza rusa, advirtió el lunes de ue no aceptaría que nuestro país sea una «excepción» , aunque su ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, declaró a su llegada este martes a La Haya que lo considera un «gran aliado y un país amigo». Bélgica o Eslovaquia reclaman a Rutte, por su parte, unas garantías similares a las obtenidas por Sánchez para poder seguir su propia hoja de ruta. Pero todo eso no es para el Ejecutivo más que la prueba de que ha sabido negociar bien.

Alegría recurrió de hecho a esos ejemplos para replicar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, después de que este acusara Sánchez de inventarse un acuerdo que «no ha durado ni 24 horas», a raíz de la advertencia hecha la víspera por el secretario general de la Alianza. Rutte cuestionó en una comparecencia que, como calcula el Gobierno, el 2,1% del PIB vaya a bastar para asumir las capacidades exigidas a España y se mostró convencido de que tendrá que alcanzar al 3,5% recogido en el texto común. «Las palabras que traslado el secretario general son solo una opinión, su valoración», adujo la ministra. «Nosotros estamos satisfechos con la negociación liderada por el presidente del Gobierno».