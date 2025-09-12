Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moreno, Feijóo y otros dirigentes del PP, en el acto de Alhaurín el Grande (Málaga). EP

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

El líder del PP centraliza en el departamento de Óscar Puente sus críticas contra un Gobierno que «ha secuestrado la democracia»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:03

Los retrasos del AVE como metáfora de la situación de España y el Ministerio de Transportes como diana contra un Gobierno que «tiene miedo». El ... presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado este viernes sus críticas al presidente Pedro Sánchez en el departamento de Óscar Puente, del que ha prometido echar a «tuiteros y puteros» para sustituirlos «por gestores públicos» y de esta forma acabar con los «fallos» del tren de alta velocidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  6. 6 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  7. 7

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  8. 8 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  9. 9

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  10. 10 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»