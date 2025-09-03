Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto del PP el lunes. EFE

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

El presidente del PP, que toma la decisión después de que Sánchez acusara a algunos jueces de «hacer política», asistirá al inicio del curso político de Ayuso en vez del acto de la justicia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:18

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la apertura del Año Judicial este viernes. En su lugar, participará en la inauguración ... del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, una cita «convocada para el mismo día y a la misma hora», que es un compromiso «previamente adquirido» con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  6. 6

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  9. 9 «Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia»
  10. 10 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»