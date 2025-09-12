Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Otegi, tras ser entregado a España. EFE

Familiares de uno de los ertzainas asesinados en Itsasondo denuncian el tercer grado a Mikel Otegi

En una carta titulada 'La ganga de ser terrorista en España', y enviada al departamento de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, lamentan que la semilibertad al asesino de Iñaki Mendiluce es «la representación de la profanación más aberrante»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:08

Los familiares de Iñaki Mendiluce Echeverría, uno de los dos ertzainas asesinados el 10 de diciembre de 1995 en Itsasondo, aseguran en una carta entregada ... a la dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que asumen «con bochorno y resignación» la concesión por parte del Gobierno Vasco del tercer grado al etarra Mikel Otegi Unanue «sin reunir todos los requisitos legales». Tras la denuncia de esta semilibertad realizada ayer por Covite, la familia de Mendiluce denuncia «la ganga de ser terrorista en España», según la misiva a la que ha tenido acceso este periódico.

