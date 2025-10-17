Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

Tan polémico como mediático. Sus formas heterodoxas (y a veces estridentes) de defender a sus clientes le granjearon muchas páginas en los periódicos de la ... década de los 90 y principios de siglos. Sus pasos por los platós, sus alegatos encendidos, una azarosa vida sentimental (incluido el intento de asesinato por parte de su propia pareja) y sobre todo el perfil de casos de los que se ocupó en su vida profesional hicieron que por esa misma época su imagen fuera omnipresentes en todas las televisiones.

El José Emilio Rodríguez Menéndez falleció el pasado jueves por la tarde (precisamente el día que cumplía los 75 años de edad) en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela de Madrid, donde estaba ingresado desde hace una semana, desde que los médicos del Hospital La Paz constataran que su estado era irreversible.

Nacido Madrid, el 16 de octubre de 1952 su carrera profesional se vio catapultada por su participación en tres casos: como defensor de Nieves Soldevilla, la 'Dulce Neus', acusada de matar a su marido; como abogado de los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, 'El Nani'; y como letrado de Dionisio Rodríguez, 'El Dioni', guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas para luego fugarse a Brasil.