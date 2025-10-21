Euskadi exige al Gobierno que «mueva ficha» en el traspaso de competencias

Los gobiernos central y vasco mantendrán mañana miércoles otro encuentro clave para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ... se desplazará a Madrid rodeada de todo el equipo negociador de su departamento para recibir el primer 'feedback' del Gobierno central en relación a las propuesta que ha puesto Euskadi sobre la mesa para el traspaso de todas las competencias pendientes. Entre ellas, materias tan complejas como el régimen económico de la Seguridad Social o aquellas que han provocado discrepancias entre los socios de Gobierno PNV-PSE, como el Puerto de Pasaia.

El pasado 8 de octubre, Ubarretxena entregó en mano al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, todos los informes pertinentes a las transferencias pendientes que el Gobierno Vasco ha incluido y reunido en 10 documentos, dado que algunas de ellas las han englobado en un único 'expediente'. Y mañana Euskadi recibirá la primera impresión de dicha proposición durante una cita con el Secretario de Estado del ramo, Arcadi España. Mañana, por tanto, se testará el grado de voluntad política que despierta la propuesta vasca. Y si es viable o no llegar en tiempo y forma al 31 de diciembre, fecha tope establecida para cumplir íntegramente con el Estatuto de Gernika.

La portavoz del Gobierno Vasco ha exigido así al Ejecutivo central que «mueva ficha» porque ahora el turno es de la Moncloa una vez Euskadi ha dejado ya todos los deberes hechos. «Esperamos que se pueda cumplir el acuerdo que tenemos. Euskadi ya ha cumplido, ya ha hecho sus 'etxeko lanak', sus tareas. Las 10 propuestas están ya en el tejado de Moncloa y ahora toca mover ficha al Estado sobre las propuestas que hemos mandado», ha dicho Ubarretxena en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ubarretxena ha defendido así que con más competencias y más autogobierno en Euskadi «podemos gestionar mejor los retos que tiene Euskadi como futuro». «Nadie pone en duda el camino que hemos hecho hasta ahora; la propia sociedad es consciente de lo que ha significado y significa tener más autogobierno en cuanto a los servicios que podemos ofrecer», ha manifestado la consejera, que ha insistido en que «más autogobierno es mejor bienestar». «Las cosas del comer -ha insistido- se basan en el autogobierno; y si no tuviéramos autogobierno, seguramente tendríamos menos cosas del comer».