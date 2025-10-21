Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ángel Víctor Torres recibe los diez documentos de manos de Maria Ubarretxena. Irekia

Euskadi exige al Gobierno que «mueva ficha» en el traspaso de competencias

Ubarretxena y todo el equipo negociador del departamento de Autogobierno se desplazará mañana a Madrid para recibir el primer 'feedback' del Ejecutivo central a su propuesta de 10 documentos para cerrar el Estatuto

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 13:56

Los gobiernos central y vasco mantendrán mañana miércoles otro encuentro clave para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ... se desplazará a Madrid rodeada de todo el equipo negociador de su departamento para recibir el primer 'feedback' del Gobierno central en relación a las propuesta que ha puesto Euskadi sobre la mesa para el traspaso de todas las competencias pendientes. Entre ellas, materias tan complejas como el régimen económico de la Seguridad Social o aquellas que han provocado discrepancias entre los socios de Gobierno PNV-PSE, como el Puerto de Pasaia.

