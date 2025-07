Esteban inicia un plan para trasladar las reuniones del EBB a todos los territorios

El PNV pretende salir de su tradicional sede de Sabin Etxea, en Bilbao, y envolverse en la bandera de la apertura a todos los demás ... territorios. El presidente del EBB, Aitor Esteban, quiere sacar las reuniones de la dirección de su partido de la sede nacional de Bilbao y trasladarla a otros territorios –Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde–y a diferentes registros. El objetivo pasa por renovar de forma progresiva los referentes, ampliar las voces y buscar nuevos escenarios. Los peneuvistas desean ofrecer una imagen de una mayor proximidad, huir de un rol demasiado encosertado por la institucionalidad. Y, a la vez, trasmitir centralidad, pluralidad y conexión intergeneracional. Se trata de cubrir, por ejemplo, los flancos más débiles electorales en los territorios de Gipuzkoa y de Álava, con un empeño especial en las comarcas de Donostialdea y en Vitoria. Y también de atender a la franja sociológica de los menores de 45 años, una franja de edad en la que el PNV juega en desventaja frente a EH BiIdu, según constatan la mayoría de los estudios demoscópicos.

Esteban parte de una autocrítica respecto al funcionamiento interno del PNV en el pasado. En concreto, ve necesario diversificar las voces y no limitarlas, por ejemplo, a lo que supuso su tándem con Andoni Ortuzar en el último mandato del EBB. El próximo lunes la dirección nacional del partido celebrará su reunión ordinaria en Donostia, en la sede del GBB. Históricamente los jeltzales solo celebraban esta cita una vez en la Aste Nagusia donostiarra. La cita del lunes no es pues la que se solía desarrollar en verano sino que forma parte de una estrategia de apertura para no ofrecer una imagen demasiado bizkaitarra. En el último mes también se celebró un encuentro del EBB en Vitoria bajo la misma filosofía. San Sebastián y la capital alavesa son piezas claves en la estrategia del PNV.

Esteban enmarca estas decisiones en un proceso de búsqueda de nuevos referentes generacionales y territoriales que permitan al PNV ensanchar sus perfiles y conectar con sectores aún alejados.

Antxustegi y Vaquero

La elección de Joseba Díez Antxustegi como portavoz parlamentario en la Cámara vasca y de Maribel Vaquero como portavoz jeltzale en el Congreso forma parte de esa apuesta por renovar las referencias institucionales del nacionalismo vasco, tanto en edad como en territorio. Díez Antxustegi, un dirigente vitoriano de 32 años avalado por las bases de Álava, se perfila como un dirigente con notable recorrido interno en el seno del PNV. Y Vaquero (Urnieta, 1955), históricamente ligada a la sensibilidad guipuzcoana liderada por Joseba Egibar, es un elocuente ejemplo de los equilibrios internos que practica Esteban para garantizar la cohesión interna del partido. Hay que tener en cuenta que el mismo Esteban se presenta como un dirigente de transición interna.

En particular, el PNV se quiere poner las pilas en Gipuzkoa, en donde se vislumbra una dura batalla política con EH Bildu que tiene como telón de fondo las elecciones forales y municipales de 2027. Las encuestas de intención de voto muestran un afianzamiento de EH Bildu como una opción política que se consolida como primera fuerza política del territorio. En todo caso, el PNV ha tomado la decisión de potenciar la polarización con EH Bildu para fortalecerse como proyecto.